La Regione Lazio si colora di rosso per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

Domani, martedì 25 novembre 2025, il palazzo della Regione Lazio di via Cristoforo Colombo si vestirà di rosso.

Dalle 20 a mezzanotte, la grande facciata dell’edificio si illuminerà grazie alla collaborazione – a titolo gratuito – di Acea Spa, trasformandosi in un simbolo visibile e potente della lotta contro la violenza sulle donne.

Un gesto dal forte valore simbolico, scelto proprio in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, per ricordare le vittime e ribadire l’impegno delle istituzioni nel contrasto alla violenza di genere.

Una luce rossa che vuole essere monito, memoria e promessa: quella di un impegno concreto e continuo che la Regione Lazio sostiene attraverso progetti, centri antiviolenza e iniziative sul territorio.

