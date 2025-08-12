La Rome 15 K- Ford Puma Gen E

In questi mesi di piena estate è in solerte attività la macchina organizzativa della Rome 15 K- Ford Puma Gen E, gara di 15 chilometri, unica sulla distanza che si svolge a Roma, propedeutica a gare più lunghe e molto apprezzata dai runners, alla quale sarà abbinata anche la non competitiva Rome 5 K- Ford Puma Gen E aperta a tutti.

Entrambe le gare sono state, omologate, misurate e certificate dalla FIDAL Nazionale e sono già diventate un tradizionale appuntamento per i podisti dalla Capitale.

L’evento è organizzato per il secondo anno consecutivo con questa formula da Forhans Team di Gianluca Calfapietra, in collaborazione con la Gruppo Matches srl per la parte di comunicazione e marketing, ed è la prosecuzione naturale di eventi di grande coinvolgimento e partecipazione organizzati dalla stessa società come la Rome by Night e la Rome 21 K che negli anni passati hanno portato sulle strade di Roma migliaia di runners provenienti da tutto il mondo.

L’appuntamento è per domenica 9 novembre 2025 (lo start alle ore 9.00) sul collaudato percorso (in attesa si approvazione da parte dell’Amministrazione Capitolina) già teatro della gara dello scorso anno, con partenza ed arrivo dalle Terme di Caracalla, che attraverserà alcuni dei luoghi iconici del centro storico della Capitale.

Importante conferma del prestigioso marchio Ford che rinnova la collaborazione con la Rome 15 K puntando e credendo nel valore sportivo della manifestazione che coinvolge runners agonisti e amatori in una grande festa dello sport per tutti.

A tre mesi dal via procedono a gonfie vele le iscrizioni alla gara competitiva e alla non competitiva. Gli organizzatori puntano a superare abbondantemente i 3200 che si presentarono al via lo scorso anno in quella che fu l’edizione ‘pilota’ sulla distanza.

Gara nella gara nel programma di quest’anno quella riservata alle persone con disabilità. Già numerose sono le iscrizioni di atleti che prenderanno parte alla manifestazione sulle Joëlette, sospinti dai rispettivi team.

A sostenere l’evento Sod Italia Running Team, associazione da sempre in prima linea per promuovere l’ attività sportiva in favore dei portatori di disabilità.

Nell’occasione l’evento è aperto a tutti coloro che vorranno diventare spingitori e verranno allenamenti specifici organizzati dalla stessa Sod. Italia.

Nell’iniziativa forte l’impegno anche di Ford Italia per la progettualità inclusiva al fianco di Sod, per offrire un’ulteriore opportunità di condivisione che coinvolgerà anche i dipendenti dell’azienda.

Nel prossimo mese di settembre riprenderanno gli stage di allenamento gratuiti per tutti gli iscritti, organizzati da Forhans Team in collaborazione Gruppo Sportivo Purosangue, che accompagneranno i partecipanti fino alla fatidica data del 9 novembre.

La Rome 15 K- Ford Puma Gen E è entrata quest’anno a far parte del prestigioso Grande Slam del Running Città di Roma che comprende altri cinque grandi eventi di running della Capitale: la Corsa di Miguel (Km. 10), la Roma Appia Run (Km. 13), la Corsa dei Santi (Km. 10), la Roma Urbs Mundi (Km.10) e la We Run Rome (Km. 10), Il Grand Slam prevede un montepremi di società che consentirà a 25 società, le più numerose al traguardo delle 5 competizioni, di poter avere un contributo per le proprie attività dai 3.000 Euro della prima ai 100 della 25ª.

Numerosi i partner istituzionali che affiancheranno e sosterranno la Rome 15 K nell’edizione 2025, fra i quali Roma Capitale, Regione Lazio, Coni Regionale, Fidal, Fidal Lazio, CSI.

