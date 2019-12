La salute non può attendere

Cosa sono le liste d’attesa?

Come si possono evitare?

Quando si può richiedere l’intramoenia?

Scopri come evitare le liste d’attesa negli ospedali o nelle ASL!

La CGIL e lo SPI informano i cittadini su come fare andando in intramoenia e pagando solo il ticket.

Esiste una norma del 1998 che prevede che quando il sistema sanitario non sia in grado di dare gli appuntamenti nei tempi previsti, il cittadino possa effettuare la stessa prestazione in intramoenia, pagando solo il ticket.

Venerdì 6 dicembre alle ore 17.30 se ne parlerà insieme con Natale Di Cola, Segretario della CGIL di Roma e del Lazio, presso la sede dell’associazione La VIA DEL FARE, in via dei Colombi 163/A a Roma Torre Maura (fronte fermata autobus 312).