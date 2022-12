La seconda edizione di Vivicinema&teatro Roma

Un carnet di 6 ingressi al cinema e 2 ingressi a teatro al prezzo di 25 euro. È quello che offre l’edizione 2022/2023 di ViviCinema&Teatro Roma, un progetto promosso e sostenuto dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e dalla Camera di Commercio di Roma e in collaborazione con l’Associazione Esercenti Cinema del Lazio (Anec Lazio), l’Associazione Teatri Privati Italiani (Atip) e l’Unione Teatri di Roma (Utr). L’iniziativa, alla sua seconda edizione, ha un duplice obiettivo: valorizzare il settore cittadino dello spettacolo, sostenendone l’offerta, e promuovere la partecipazione delle persone alla vita culturale di Roma.

Rispetto all’edizione dell’anno scorso l’offerta è notevolmente aumentata, sia per quanto riguarda il numero di carnet disponibili (quest’anno sono oltre 9.300 mentre l’anno scorso erano circa 7.000) sia per quanto concerne il numero di strutture aderenti (l’anno scorso erano 40: 15 cinema – con complessivi 84 schermi – e 25 teatri mentre quest’anno sono 47: 18 cinema – per complessive 93 sale – e 29 teatri).

I carnet – che permetteranno di assistere a 8 spettacoli, 6 al cinema e 2 a teatro, (due più dell’anno scorso) – saranno in vendita a partire dalle 8 di venerdì 16 dicembre e lo resteranno fino al 31 dicembre (salvo esaurimento) sul sito www.vivicinemaeteatro.it e in alcuni cinema e teatri (vedi elenco) e potranno essere utilizzati da lunedì 19 dicembre 2022 al 31 maggio 2023 nelle sale aderenti all’iniziativa.

Per quanto riguarda i cinema, i carnet possono essere usati per un massimo di due ingressi al giorno anche nella stessa struttura (sono esclusi gli eventi speciali, le anteprime e le proiezioni in 3d). Per l’utilizzo del Carnet nei Teatri, devono essere consultate sempre sul sito www.vivicinemaeteatro.it le pagine delle singole strutture aderenti, dove sono indicate le specifiche modalità di utilizzo previste dai vari teatri. Ad ogni modo sarà possibile utilizzare un solo ingresso del carnet per ciascuna struttura teatrale aderente.

L’acquisto dei carnet è riservato ai soli maggiorenni ma potrà essere utilizzato anche da altri possessori. Ogni persona potrà acquistarne un massimo di 5.