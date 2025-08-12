La siepe di piazza dei Mirti condannata all’abbandono

Prosegue l’abbandono della siepe di piazza dei Mirti, non averla potata e pulita nella piazza principale di Centocelle ha dei responsabili che si trovano nell’Ufficio del Verde, nel Consiglio e nella Giunta municipale.

Per oltre un anno e mezzo di sono fatti scivolare addosso segnalazioni, articoli sulla stampa locale e richieste portate sia in commissione Ambiente che in Aula consiliare dove i cittadini prima dell’appello di convalida della Seduta di Consiglio possono segnalare i problemi del territorio.

Ma la vergogna della siepe di piazza dei Mirti il problema della mancata manutenzione riguarda tutte o quasi le siepi presenti nell’intero municipio V, dove il NON curarle e NON potarle fa sì che queste si svuotano alla base diventando prima brutte a vedersi, poi ospitanti di rifiuti e infine candidate alla morte.

A piazza dei Mirti, quanto diciamo è riscontrabile dando una sbirciatina alla siepe di fronte al chiosco bar di Paolo che a proprie spese provvede alla sua cura, potature comprese.

Chissà se, come contribuenti, non si possa avviare una procedura risarcitoria del danno per mancata manutenzione?

