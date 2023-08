La situazione penosa del Mercato rionale di Tor Sapienza 

È un lontano ricordo la determina 839 del 02/04/2020 “dell’appalto lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento normativo con trasferimento di sede del mercato di Tor Sapienza da via Giorgio De Chirico a via Tor Sapienza.”

Mi impegnai personalmente quando ricoprivo la carica da consigliere municipale dal 2016 al 2021 a cercare la possibilità di dare al quartiere e agli stessi commercianti un mercato rionale che funzionasse e, grazie alla giunta e al presidente della passata consigliatura, questo intento andò a buon fine.

Ora dopo vari proclami di inizio lavori da parte di questa nuova amministrazione la situazione è quella che si vede nelle foto dove i pochi banchi rimasti (tre) devono lavorare in queste condizioni con l’igiene e sicurezza ai limiti della decenza umana.

Chiedo con urgenza delle risposte e fatti concreti a questo degrado non solo del mercato ma di tutto il quartiere e i suoi limitrofi.

Così in un post su facebook l’ex consigliere M5 Stelle Umberto Placci.