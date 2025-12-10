La tavola italiana entra nel patrimonio dell’umanità: l’annuncio dell’Unesco
Nella motivazione, il Comitato non usa mezzi termini: la cucina italiana è “una miscela culturale e sociale” capace di trasmettere identità e appartenenza
Un applauso lungo e caloroso ha attraversato la sala del Comitato intergovernativo Unesco riunito a New Delhi. È in quel momento, a migliaia di chilometri dall’Italia, che la nostra cucina è stata ufficialmente riconosciuta come Patrimonio culturale immateriale dell’umanità, entrando a pieno titolo tra i tesori più preziosi del pianeta.
Una decisione presa all’unanimità: segno di quanto il modello gastronomico italiano, con i suoi gesti quotidiani e la sua storia millenaria, sia considerato unico e irripetibile.
Si tratta di un riconoscimento che va ben oltre ricette e sapori. L’Unesco, infatti, parla di un vero e proprio sistema sociale e culturale, un mosaico di pratiche che unisce famiglie, territori e generazioni.
La cucina come rito, come spazio di relazione, come memoria. Un linguaggio comune che, da Nord a Sud, racconta chi siamo.
Il valore sociale della tavola: tradizioni che uniscono il Paese
Nella motivazione, il Comitato non usa mezzi termini: la cucina italiana è “una miscela culturale e sociale” capace di trasmettere identità e appartenenza.
Non solo piatti, ma gesti tramandati, ricette che passano da nonni a nipoti, ingredienti scelti con cura, e quella convivialità che rende ogni tavola un luogo di incontro.
Secondo l’Unesco, cucinare “all’italiana” significa prendersi cura degli altri, costruire legami e custodire una memoria collettiva.
Le preparazioni domestiche, il rispetto della stagionalità, l’attenzione agli sprechi: elementi che raccontano una tradizione viva, che si rinnova senza perdere la sua anima.
La tavola diventa così un teatro di scambio, dove ogni famiglia interpreta le tradizioni locali e le reinventa, mantenendo però intatto quel filo che lega generazioni diverse.
Le ragioni del riconoscimento: identità, sostenibilità e saperi condivisi
Nella delibera approvata a New Delhi, l’Unesco sottolinea come la cucina italiana favorisca l’inclusione sociale, la cooperazione e un apprendimento continuo. Un patrimonio partecipativo, aperto, dove i ruoli – chi cucina, chi impara, chi osserva – si alternano naturalmente.
La tradizione gastronomica italiana viene descritta come un ecosistema armonioso:
-
rispetto degli ingredienti,
-
centralità della stagionalità,
-
valorizzazione delle produzioni locali,
-
attenzione alla sostenibilità.
Una pratica che si evolve, ma rimane fedele a ciò che la rende riconoscibile nel mondo.
Il dossier italiano: il lavoro dietro le quinte del successo
A guidare il dossier che ha convinto l’Unesco è stato il giurista Pier Luigi Petrillo, nome noto nei percorsi di tutela del patrimonio immateriale.
Un lavoro lungo e minuzioso, frutto della collaborazione tra comunità, istituzioni culturali e grandi presidi della tradizione gastronomica.
Nell’elenco dei protagonisti che hanno sostenuto il percorso compaiono realtà storiche come:
-
La Cucina Italiana,
-
l’Accademia Italiana della Cucina,
-
la Fondazione Casa Artusi.
Organismi che, negli ultimi sessant’anni, hanno contribuito a preservare saperi e tecniche, a promuovere la cultura del cibo e a tramandare un patrimonio fatto di ricette, manualità e valori condivisi.
Il risultato è l’immagine di un Paese che si riconosce nei propri sapori e che, attraverso essi, porta la propria storia nel mondo.
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.