La tavola italiana entra nel patrimonio dell’umanità: l’annuncio dell’Unesco

Un applauso lungo e caloroso ha attraversato la sala del Comitato intergovernativo Unesco riunito a New Delhi. È in quel momento, a migliaia di chilometri dall’Italia, che la nostra cucina è stata ufficialmente riconosciuta come Patrimonio culturale immateriale dell’umanità, entrando a pieno titolo tra i tesori più preziosi del pianeta.

Una decisione presa all’unanimità: segno di quanto il modello gastronomico italiano, con i suoi gesti quotidiani e la sua storia millenaria, sia considerato unico e irripetibile.

Si tratta di un riconoscimento che va ben oltre ricette e sapori. L’Unesco, infatti, parla di un vero e proprio sistema sociale e culturale, un mosaico di pratiche che unisce famiglie, territori e generazioni.

La cucina come rito, come spazio di relazione, come memoria. Un linguaggio comune che, da Nord a Sud, racconta chi siamo.

Il valore sociale della tavola: tradizioni che uniscono il Paese

Nella motivazione, il Comitato non usa mezzi termini: la cucina italiana è “una miscela culturale e sociale” capace di trasmettere identità e appartenenza.

Non solo piatti, ma gesti tramandati, ricette che passano da nonni a nipoti, ingredienti scelti con cura, e quella convivialità che rende ogni tavola un luogo di incontro.

Secondo l’Unesco, cucinare “all’italiana” significa prendersi cura degli altri, costruire legami e custodire una memoria collettiva.

Le preparazioni domestiche, il rispetto della stagionalità, l’attenzione agli sprechi: elementi che raccontano una tradizione viva, che si rinnova senza perdere la sua anima.

La tavola diventa così un teatro di scambio, dove ogni famiglia interpreta le tradizioni locali e le reinventa, mantenendo però intatto quel filo che lega generazioni diverse.

Le ragioni del riconoscimento: identità, sostenibilità e saperi condivisi

Nella delibera approvata a New Delhi, l’Unesco sottolinea come la cucina italiana favorisca l’inclusione sociale, la cooperazione e un apprendimento continuo. Un patrimonio partecipativo, aperto, dove i ruoli – chi cucina, chi impara, chi osserva – si alternano naturalmente.

La tradizione gastronomica italiana viene descritta come un ecosistema armonioso:

rispetto degli ingredienti ,

centralità della stagionalità ,

valorizzazione delle produzioni locali ,

attenzione alla sostenibilità.

Una pratica che si evolve, ma rimane fedele a ciò che la rende riconoscibile nel mondo.

Il dossier italiano: il lavoro dietro le quinte del successo

A guidare il dossier che ha convinto l’Unesco è stato il giurista Pier Luigi Petrillo, nome noto nei percorsi di tutela del patrimonio immateriale.

Un lavoro lungo e minuzioso, frutto della collaborazione tra comunità, istituzioni culturali e grandi presidi della tradizione gastronomica.

Nell’elenco dei protagonisti che hanno sostenuto il percorso compaiono realtà storiche come:

La Cucina Italiana ,

l’Accademia Italiana della Cucina ,

la Fondazione Casa Artusi.

Organismi che, negli ultimi sessant’anni, hanno contribuito a preservare saperi e tecniche, a promuovere la cultura del cibo e a tramandare un patrimonio fatto di ricette, manualità e valori condivisi.

Il risultato è l’immagine di un Paese che si riconosce nei propri sapori e che, attraverso essi, porta la propria storia nel mondo.

