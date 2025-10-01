Cari buongustai, fra poco più di un mese, prenderà il via la XXXIV edizione del Merano WineFestival, ovviamente, la redazione di Abitare a Roma, sezione enogastronomia, non mancherà a questo appuntamento con i migliori vini e cibi italiani: siamo sempre pronti a sacrificarci per il bene dei lettori.

Il MeranoWineFestival, in programma dal 7 all’11 novembre, prende il via con due anteprime: 27 e 28 settembre all’86° Gran Premio Merano Alto Adige e 24 ottobre a Lagundo.

Avevamo intervistato Helmuth Köcher, The WineHunter (v. articolo) al Vinitaly con la promessa che ci saremmo rivisti a Merano, ed eccoci che già stiamo prenotando viaggio e alloggio, pregustando l’atteso evento.

Il Merano WineFestival rappresenta un appuntamento di riferimento nel panorama enologico internazionale, capace di unire eleganza, cultura e innovazione. L’edizione 2025 sarà guidata dal tema “VISION. Wine & Food Creators”, un invito a guardare al futuro della produzione vitivinicola e gastronomica attraverso lo sguardo e la creatività dei suoi protagonisti. .Merano WineFestival si è tenuto all’ippodromo di Merano, in occasione del prestigioso 86° Gran Premio Merano Alto Adige, la corsa ippica a ostacoli più importante in Europa.

Nel weekend del 27 e 28 settembre, l’evento all’insegna dell’eleganza e della mondanità ha ospitato, come di consueto, uno spazio riservato alla selezione concepita da Helmuth Köcher: sapori e profumi che caratterizzano il meglio dell’enogastronomia nazionale distribuiti in tre stand dedicati ai prodotti cucinari al vino con un focus particolare sulle “bollicine”, e agli spirits.

La seconda speciale anteprima si terrà venerdì 24 ottobre dalle ore 19.00 a Lagundo: nella location della Casa della Cultura Peter Thalguter, i wine lovers avranno la possibilità di scoprire una selezione di oltre 200 etichette italiane, selezionate da Helmuth Köcher e insignite dei The WineHunter Award nell’edizione 2025 della Guida, in abbinamento ai prodotti tipici e genuini dell’Alto Adige.

IL VINO PERDE APPEAL? MERANO WINEFESTIVAL CHIAMA TUTTI IPROTAGONISTI AL CONFRONTO a fronte della tendenza che vede il calo a livello mondiale dei consumi di vino, con il nuovo minimo storico di 21,4 miliardi di litri segnato nell’anno 2024 (secondo i dati dell’OIV) e della parallela crescita del segmento no-alcol e low-alcol, Merano WineFestival invita tutti gli attori del comparto enologico a guardare al futuro. «Fin dal 1992 il nostro obiettivo non è mai stato quello di rincorrere le mode, ma di anticipare le trasformazioni che interessano il mondo del vino e del gusto» afferma Helmuth Köcher, fondatore di Merano WineFestival Merano WineFestival torna con il consolidato format in 5 giornate, sviluppando il filo conduttore dell’eccellenza enogastronomica in tutte le sue espressioni: vino, cibo, birra, distillati. L’edizione 2025 sarà dedicata al tema “VISION. Wine & Food Creators”, che sottolinea il ruolo innovativo e creativo di produttori, chef e artigiani del gusto, veri protagonisti di un racconto che unisce tradizione e futuro. Si parte con venerdì 7 novembre con TasteTerroir – bio&dynamica, giornata dedicata alla viticoltura biologica e biodinamica, ai vitigni Piwi, ai vini underwater e in anfora; da sabato 8 a lunedì 10 le eccellenze selezionate da The WineHunter saranno protagoniste del Kurhaus; infine, martedì 11 chiusura all’insegna di Catwalk Champagne&more. Da venerdì 7 a lunedì 10 novembre la GourmetArena sarà la casa dei migliori prodotti selezionati nelle categorie food, spirits e beer della Guida The WineHunter, accompagnate da una serie di showcooking dal vivo nelle aree dedicate alle regioni Campania e Abruzzo.

Sul sito www.meranowinefestival.com è presente un collegamento diretto al servizio di ticketing per l’acquisto dei biglietti per singole giornate o abbonamenti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.