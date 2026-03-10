Ladro incastrato dalla notifica sullo smartphone: arrestato 37enne all’Alessandrino

Pensava di approfittare della tranquillità della domenica sera per entrare indisturbato in una villetta del quartiere Alessandrino, alla periferia est di Roma.

Ma il suo piano è stato sventato grazie a un sistema di videosorveglianza domestica che ha permesso alla proprietaria di assistere alla scena in diretta sul proprio smartphone.

Un uomo italiano di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della stazione Roma Tor Tre Teste mentre tentava di introdursi nell’abitazione.

Il tentativo di furto ripreso dalle telecamere

L’allarme è scattato intorno alle 20 di domenica sera. La proprietaria della casa, una donna di 56 anni che in quel momento si trovava fuori, ha ricevuto sul cellulare la notifica di movimento rilevato dal sistema di sicurezza installato nella villetta.

Aprendo l’applicazione collegata alle telecamere, la donna ha visto uno sconosciuto aggirarsi nel giardino con atteggiamento sospetto.

Senza perdere tempo ha contattato il 112, fornendo agli operatori una descrizione dettagliata di quanto stava accadendo.

Fermato con gli attrezzi da scasso

La segnalazione ha consentito ai militari di intervenire rapidamente. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno sorpreso il 37enne mentre stava cercando di completare l’effrazione.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva già forzato il cancelletto d’ingresso della proprietà e stava tentando di aprire la porta dell’abitazione utilizzando un grosso cacciavite. Colto sul fatto, è stato immediatamente bloccato.

Gli attrezzi da scasso sono stati sequestrati e l’uomo è stato accompagnato in caserma.

L’udienza a Piazzale Clodio

Il giorno successivo il 37enne è comparso davanti al giudice del Tribunale di Roma, nelle aule di Piazzale Clodio, per il rito direttissimo.

L’arresto è stato convalidato e, alla luce dei precedenti dell’indagato e della gravità del quadro indiziario, l’autorità giudiziaria ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.

