L’Antica Pizzeria Da Michele, cambia indirizzo: nuova sede, stesso sapore leggendario

C’è chi dice che le pizzerie non siano tutte uguali. E chi, dopo aver varcato la soglia de L’Antica Pizzeria Da Michele, ne è rimasto talmente convinto da non voler più tornare indietro. A Roma, quella soglia cambia indirizzo, ma non cambia anima.

Dopo quasi un decennio in via Flaminia, Da Michele Roma si trasferisce – da martedì 15 luglio 2025 – a pochi passi, in piazza Monte Grappa 1/A, sempre nel quartiere Flaminio. Un piccolo spostamento geografico, ma un grande salto in avanti in termini di spazio, stile e visione.

“Roma Flaminio è stata la nostra prima casa nella capitale, la terza nel mondo dopo Napoli e Tokyo. È parte viva della nostra storia” racconta con orgoglio Alessandro Condurro, AD de L’Antica Pizzeria Da Michele in the World. “Oggi le nostre pizze viaggiano da Forcella al Giappone. Ma ogni nuova apertura resta, per noi, un momento carico di significato”.

Un nuovo spazio, tra luce e calore

Il nuovo locale è un inno alla modernità senza perdere l’abbraccio della tradizione. Firmato dallo studio “A3 Architettura” degli architetti Salvo La Versa e Vincenzo Simanella, lo stesso che ha curato gli ambienti delle sedi di Latina, Palermo, Roma Eur e Tuscolana, il progetto di piazza Monte Grappa regala un’atmosfera ariosa, luminosa, con ampie vetrate affacciate sulla piazza e un’accoglienza curata in ogni dettaglio.

120 coperti tra sala interna ed esterno, tavoli comodi, linee pulite e quel profumo inconfondibile che ti accompagna appena entri: farina, pomodoro, forno a legna e un pizzico di Napoli.

“Questa sede è molto più di un trasloco. È un’evoluzione naturale del nostro lavoro, un consolidamento di tutto ciò che abbiamo costruito in questi tredici anni” afferma Francesco De Luca, co-amministratore del gruppo. “Ogni nuova pizzeria è un modo per dire: siamo ancora qui. E la pizza è più viva che mai”.

La pizza che parla una lingua universale

La proposta resta quella che ha conquistato intere generazioni: la Margherita e la Marinara che hanno fatto scuola, la semplicità che vince sulla complessità, l’autenticità che batte ogni moda. Nessuna lista infinita di gusti: qui si racconta la pizza come veniva fatta cent’anni fa, ma con lo sguardo aperto al mondo.

Dal quartiere Forcella di Napoli, dove tutto è iniziato nel 1870, a questo nuovo angolo di Roma, Da Michele non cambia: migliora. Cresce. Si rinnova. Ma resta fedele al sapore vero, quello che basta da solo per spiegare un’intera filosofia.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.