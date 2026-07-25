Latitanti internazionali scovati tra Latina e Roma: arrestati due uomini ricercati per cybercrime, rapine e furti

La sinergia tra le reti investigative internazionali e il presidio del territorio nella Capitale ha portato all’arresto di due fuggitivi destinatari di provvedimenti restrittivi europei.

Le operazioni, eseguite dagli agenti della Squadra Mobile di Roma e del Commissariato di P.S. Villa Glori, hanno consentito di dare esecuzione a complessivi quattro mandati di cattura emessi dalle autorità giudiziarie estera.

Per entrambi i ricercati si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli, dove rimarranno a disposizione dei giudici in attesa delle procedure di estradizione.

La pedinamento da Ciampino a Latina: preso 38enne romeno

Il profilo di maggiore spessore criminale riguarda un cittadino romeno di 38 anni, gravato da ben tre mandati d’arresto internazionali per reati che spaziano dal cybercrime alla rapina a mano armata, passando per il sequestro di persona e la limitazione illegale della libertà. L’uomo deve scontare una pena cumulativa di 19 anni e 10 mesi di reclusione.

A mettere i segugi della Sezione “Falchi” sulle sue tracce è stata la collaborazione con lo Scip (Servizio per la cooperazione internazionale di polizia). Gli agenti hanno monitorato gli spostamenti dei familiari dell’uomo, arrivati allo scalo aeroportuale di Ciampino.

Seguendo i parenti a bordo di un’autovettura diretta verso la provincia pontina, i poliziotti sono giunti fino a Latina, dove il latitante li stava attendendo. Fermato all’istante, il 38enne ha tentato di superare il controllo esibendo un documento falso, azione che gli è valsa un’ulteriore denuncia a piede libero.

Il blitz al Trionfale con la segnalazione di “Alloggiati Web”

L’altro intervento ha portato al rintraccio di un cittadino polacco, irreperibile dal 2017 per reati contro il patrimonio e destinatario di un provvedimento di carcerazione per sei mesi di reclusione.

In questo caso, determinante è stato l’alert generato dalla piattaforma informatica “Alloggiati web”, che incrocia in tempo reale le presenze nelle strutture ricettive con le banche dati delle forze di polizia.

Notata la presenza dell’uomo nel quartiere Trionfale, gli investigatori del Commissariato Villa Glori sono intervenuti sul posto per la verifica dei documenti, procedendo all’identificazione definitiva e al successivo arresto.

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