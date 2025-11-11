“L’autismo e i suoi enigmi”, una tavola rotonda

L’autismo oggi riguarda tanti bambini e le loro famiglie: la diagnosi arriva sempre più presto, ma spesso è vissuta come una condanna e lascia mamme e papà soli, smarriti, arrabbiati.

Abbiamo leggi avanzate, professionisti preparati, caregiver generosi, ma manca ancora una vera rete che accompagni le persone con autismo lungo tutto l’arco della vita, soprattutto nel passaggio delicatissimo all’età adulta.

Eppure l’autismo non è solo fatica: è anche uno sguardo diverso sul mondo, ricco di sfumature che spesso non sappiamo ancora riconoscere. La vera sfida non è “aggiustare” chi è divergente, ma cambiare la realtà perché sia più abitabile per tutti. Questo convegno nasce come un appello al coraggio: investire sull’inclusione rende la società più giusta e, in fondo, più felice per tutti, tipici e atipici.

“L’autismo e i suoi enigmi”, a Roma il 22 novembre 2025, ore 10:00-13:00, a seguire light lunch, presso il Pontificio Seminario Romano Minore, in Via Aurelia 208, con ECM (3 crediti) per Medici e Psicologi.

Tra i relatori: Tonino Cantelmi, Angelo Trecca, Francesco Vaia, Carlo Ricci, Don Andrea Manto, Chiara Iannarelli, Monica Lecchini e Rita Editto.

Modera: Piero Schiavazzi

SCARICA IL PROGRAMMA

L’incontro è ad accesso libero, previa registrazione online.

Parcheggio interno

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.