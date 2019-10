Lazio-Atalanta 3-3: dall’inferno al paradiso, rimonta pazzesca!

Un pareggio che sa di vittoria, da 0-3 a 3-3. La Lazio all’Olimpico, trascinata da Ciro Immobile, ha rimontato 3 goal all’Atalanta dopo che nel primo tempo aveva deciso di non giocare. È stata una rimonta pazzesca ma che fa rabbia ripensando ai primi 45’ minuti in cui la squadra di Inzaghi si è consegnata a quella di Gasperini.

Dopo il duplice fischio dell’arbitro i capitolini sono rientrati negli spogliatoi accompagnati dai fischi assordanti del popolo biancoceleste presente all’Olimpico.

Atalanta super e Lazio colpevolmente assente!

Nei primi 45’ minuti i bergamaschi hanno letteralmente strapazzo i biancocelesti. Al 23’ Muriel ha siglato la prima rete del match, su assist Gosens.

Già prima del goal Strakosha è stato miracoloso su una girata di Pasalic. In questa fase l’Atalanta ha dominato una Lazio totalmente assente dal terreno dal gioco.

Al 28’ Muriel, con una punizione-cross, ha beffato Strakosha per la seconda volta.

Il tre a zero ha portato la firma del Papu Gomez.

Da 0-3 a 3-3!

Nella ripresa la scossa, dal 1’ della ripresa Cataldi e Patric hanno preso il posto degli ammoniti Parolo e Marusic.

In campo la Lazio ha avuto fin da subito un atteggiamento diverso. Al 58’ Correa ha fatto tutto bene ma ha fallito la rete che poteva riaprire l’incontro.

Al 65’ Anche Immobile ha fallito il goal ma l’attaccante poi ha conquistato il penalty che ha trasformato.

Il 2-3 non ha tardato ad arrivare: Correa ha approfittato dell’errore di Palomino, per rubargli palla e siglare la rete che ha riaperto definitivamente i giochi.

A questo punto Inzaghi ha buttato dentro anche Caicedo per Radu ruba palla e scarica una bomba all’incrocio. A salvare l’Atalanta ci ha pensato l’estremo difensore Gollini che ha parato il tiro a giro di Luis Alberto e il colpo di testa di Correa.

In questa fase la squadra di Inzaghi si è riversata tutta in avanti ed al 90 ha rischiato seriamente di capitolare per la quarta volta.

Per fortuna Strakosha ci ha messo più di una pezza perché al 91’ dall’altra parte de Roon ha steso in area Immobile.

Inevitabile il calcio di rigore. Sul dischetto è andato Immobile che ha pareggiato i conti ed ha consegnato ai suoi un punto che ha il sapore di vittoria.

Le pagelle di Lazio-Atalanta 3-3

Strakosha 6.5 – Nonostante i tre goal subito ha fatto almeno due belle parate. Il problema è stato che gli atalantini gli sono arrivati da tutte la parti.

Luiz Felipe 5 – Partita da dimenticare, salvata per il rotto della cuffia per due salvataggi compiuti con tutta la Lazio in avanti.

Acerbi 5.5 – Nel primo tempo è annegato con tutta la squadra. Nella ripresa meglio e da dietro ha guidato la Lazio alla rimonta.

Radu 5 – Letteralmente sbranato dagli attaccanti bergamaschi. Meglio nella ripresa!

79′ Caicedo 6.5 – Inzaghi l’ha gettato dentro per tentare il tutto per tutto e la mossa è stata decisiva perché ci ha messo lo zampino nell’azione che portato al rigore finale.

Marusic 4 – Inguardabile!

46′ Patric 6.5 – Ci ha messo la grinta che serviva!

Milinkovic 6.5 – L’unico a salvarsi nel disastro del primo tempo.

Parolo 4 – Completamente fuori fase!

46′ Cataldi 7 – Il suo ingresso è stato importante. Ha reso più ordinata la manovra, facendo ciò che Parolo non riusciva a fare.

Luis Alberto 6 – Inguardabile nel primo tempo, nella ripresa ha partecipato all’assalto biancoceleste.

Lulic 5 – Il cuore non sempre basta.

Correa 7 – Timido ed impacciato nel primo tempo, più cattivo e determinato nella ripresa. Il suo goal è stato molto bello.

Immobile 8 – Il bomber non ha tradito le attese. Si è caricata la Lazio sulle spalle trascinandola per mano dallo 0-3 al 3-3 finale. Con freddezza si è guadagnato il penalty che ha trasformato, mandando in visibilio l’Olimpico biancoceleste.

All. Simone Inzaghi 6 – Troppo bella la Lazio del secondo tempo, troppo brutta quella del primo. Qual è la vera Lazio? Il 3-3 finale è stato salutato come una vittoria ma quei primi 45’ minuti inesistenti fanno rabbia.

ATALANTA

Gollini 6,5; Toloi 6,5, Palomino 4,5, Masiello 7 (74’ Kjaer 5,5); Hateboer 6, Pasalic 6,5 (60’ De Roon 4), Freuler 6, Gosens 6,5; Gomez 7, Malinovskyi 6,5, Muriel 7,5 (66’ Ilicic 6). All. Gian Piero Gasperini 6.

Arbitro: Gianluca Rocchi (sezione di Firenze) 6.5.

Il tabellino di Lazio-Atalanta 3-3

Marcatori: 23′, 28′ Muriel (A), 37′ Gomez (A), 69′ rig., 93′ rig. Immobile (L), 70′ Correa (L)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (79′ Caicedo); Marusic (46′ Patric), Milinkovic, Parolo (46′ Cataldi), Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp. Guerrieri, Alia, Bastos, Vavro, Lazzari, Jony, Lukaku, André Anderson, Adekanye. All. Simone Inzaghi.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello (74′ Kjaer); Hateboer, Freuler, Pasalic (60′ de Roon), Gosens; Malinovskyi; Gomez, Muriel (66’ Ilicic 6). A disp. Sportiello, Rossi, Djimsiti, Arana, Ibanez, Castagne, Barrow. All. Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Gianluca Rocchi (sezione di Firenze). Assistenti: Tegoni e Tolfo. IV uomo: Manganiello. V.A.R.: Guida. A.V.A.R.: Carbone.

NOTE. Ammoniti: 27′ Marusic (L), 32′ Parolo (L), 49′ Lulic (L), 58′ Gollini (A), 60′ Toloi (A), 80′ Milinkovic (L). Recupero: 1′ pt; 5′ st.