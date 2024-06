Lazio Cine International: bando aperto fino al 19 luglio per valorizzare il cinema regionale

5 milioni di euro per sostenere coproduzioni internazionali, opere di interesse regionale e la promozione del Lazio nel mondo: è quanto offre la prima finestra 2024 del bando “Lazio Cine International”, aperto fino al 19 luglio.

Un’occasione per le imprese del settore: il bando si rivolge a piccole e medie imprese e produttori di opere cinematografiche, televisive o web del Lazio, con l’obiettivo di rafforzarne la competitività e l’internazionalizzazione.

Focus su coproduzioni e location: il bando sostiene in particolare coproduzioni audiovisive che coinvolgano l’industria laziale e straniera, con distribuzione internazionale e che valorizzino le location del territorio.

Contributi a fondo perduto fino al 50% dei costi: la Regione Lazio eroga contributi a fondo perduto fino al 50% dei costi ammessi, con un massimo di 600.000 euro.

Obiettivi strategici: “Lazio Cine International” è inserito tra le operazioni strategiche del FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) 2021-2027 per lo sviluppo economico e culturale del Lazio e la sua promozione internazionale.

Valorizzare il cinema e il turismo: il bando punta a:

Rafforzare la competitività delle imprese cinematografiche laziali

Promuovere coproduzioni internazionali

Distribuire opere laziali a livello internazionale

Valorizzare le location del Lazio come set cinematografici

Incrementare il turismo in Lazio, anche in aree meno conosciute

“Un sostegno concreto al settore”: la Vicepresidente e Assessora allo Sviluppo Economico, Roberta Angelilli, sottolinea l’importanza del bando per il sostegno al comparto cinematografico e audiovisivo laziale. “Il bando – aggiunge – ha il duplice obiettivo di valorizzare anche le location cinematografiche del Lazio e la ricettività di luoghi straordinari ma spesso poco conosciuti”.

Opportunità per i giovani: la Responsabile della Struttura Autonoma Cinema, Lorenza Lei, evidenzia l’opportunità per i produttori di realizzare opere internazionali e di rivolgersi anche a un pubblico di giovani.

Supporto e informazioni: la Regione Lazio, con il supporto di Lazio Innova, mette a disposizione degli esperti per fornire informazioni dettagliate sul bando, in particolare a chi non vi ha mai partecipato.

Incontri informativi: per approfondire il bando, la Regione Lazio organizza due incontri con gli esperti di Lazio Innova:

27 giugno

9 luglio

Entrambi gli incontri si terranno dalle 17:00 alle 19:00 presso la sede del Polo Cinema e Audiovisivo, in via Parigi 11 a Roma.

“Il Lazio è una regione in più per credere nel cinema”: la Regione Lazio conferma il suo impegno a sostegno del cinema e del settore audiovisivo come volano di sviluppo economico e culturale per il territorio.

