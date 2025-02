Lazio fuori dalla Coppa Italia

Partenza molto tattica di ambedue le squadre e dopo un inizio più concreto dei nerazzuri, sono i laziali piano piano a prendere l’iniziativa, e cercare più volte la conclusione con due belle parate di Martinez sempre su Isaksen molto attivo ed in netto miglioramento soprattutto di personalità e fiducia in se stesso

Ma è l’Inter a passare in vantaggio con un gran tiro dalla media distanza di Arnautovic su una respinta da calcio d’angolo.

Il secondo tempo riparte sulla falsariga del primo. L’Inter cambia modulo e soffre un po’ la ripartenza dal basso, ma resta umile, concentrata e cinica, e nonostante una buona azione del solito Isaksen e una semirovesciata di Zaccagni, purtroppo troppo centrale, raddoppia su rigore con Calhanoglu.

Ineccepibile il fischio del mediocre arbitro Fabbri per il fallo di Gigot su Correa ad un quarto d’ora dalla fine e che di fatto chiude la partita.

La Lazio continua a spingere ma i cambi non incidono e non riesce ad essere mai pericolosa. Torna alla mente tutto il consueto lavoro oscuro di Castellanos e la mancanza di freschezza atletica per i due di centrocampo, che non si sono mai potuti riposare, sono allo stremo e con il centrocampo a due, viene meno tutta l’aggressività che permette al gioco di Baroni di recuperare palla alta e ripartire velocemente.

La Lazio non gioca male, c’è anche un rigore non assegnato alla Lazio, ma la squadra manca d’incisività, e anche un eventuale rigore non avrebbe potuto cambiare l’esito finale.

Assolutamente negative e insufficienti le prove di Tchaouna e Noslin, male anche Gila che, da qualche tempo, pecca di superficialità.

Domenica 2 marzo 2025 si torna a Milano contro il Milan per difendere e salvare tutto il fieno messo in cascina con la splendida ed inaspettata partenza di campionato. Ma ora si rischia di arrivare dove purtroppo ad Agosto tutti pensavamo fossimo dovuti arrivare. Sarebbe un vero peccato, ma il campionato è lungo e le posizioni si risistemano, se non si aiuta il Mister dandogli delle alternative valide.

Le pagelle biancoazzurri

Mandas 6

Lazzari 5,5

Romagnoli 6

Gigot 6

Pellegrini 6

Rovella 6,5

Guendouzi 6

Zaccagni 6

Dia 5,5

Tchaouna 4,5

Isaksen 7

Gila 6

Tavares 6

Pedro 6

Noslin 4,5

Ibra s.v.

