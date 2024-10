Lazio-Genoa: le probabili formazioni e dove vederla in tv

Domenica 27 ottobre, alle ore 15:00, lo Stadio Olimpico di Roma si prepara ad accogliere un importante incontro tra la Lazio e il Genoa, valido per la nona giornata di Serie A.

I biancocelesti, freschi di una striscia perfetta in Europa League con tre vittorie su tre, cercano il riscatto dopo la sconfitta controversa contro la Juventus, una partita che ha sollevato non poche polemiche tra i tifosi e la dirigenza.

La Lazio in cerca di stabilità:

La Lazio di Marco Baroni si presenta a questo match con l’obiettivo di risalire la china in campionato, dove i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative.

La squadra ha mostrato ottime performance in Europa, ma ora deve convertire quella stessa energia e determinazione anche nel torneo nazionale.

La recente sconfitta contro la Juve ha evidenziato alcune fragilità da correggere, e il tecnico è consapevole che un altro passo falso potrebbe compromettere ulteriormente la stagione.

Con il turnover effettuato in Europa, Baroni torna a schierare i titolari, anche se dovrà fare a meno di Alessio Romagnoli, espulso contro la Juventus.

I centrali di difesa saranno dunque Gila e Patric, mentre le corsie esterne saranno presidiate da Tavares e Marusic. A centrocampo, il duo Guendouzi e Rovella avrà il compito di orchestrare il gioco e dare supporto alla fase offensiva.

In attacco, l’allenatore ha deciso di schierare dall’inizio Castellanos, un giocatore che ha dimostrato di avere un buon fiuto del gol.

Alle spalle dell’argentino, il tridente sarà composto da Isaksen, Dia e Zaccagni, un mix di velocità e tecnica in grado di mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Dalla panchina, l’ex Barcellona Pedro, in un momento di forma straordinario, e Castrovilli potrebbero essere armi in più da utilizzare durante la partita. In porta, Provedel torna titolare, pronto a garantire sicurezza alla retroguardia.

Genoa: un grifone da temere

Dall’altra parte, il Genoa di Alberto Gilardino è in cerca di punti preziosi per risalire la classifica. Nonostante le difficoltà dovute a diversi infortuni, tra cui Gollini, Messias e Malinovsky, il Grifone ha una rosa competitiva e talentuosa.

Andrea Pinamonti sarà l’uomo chiave dell’attacco genoano, chiamato a fare la differenza contro una difesa che, seppur forte, potrebbe rivelarsi vulnerabile in alcune fasi del gioco.

In porta, il Genoa si affida a Leali, pronto a blindare la propria porta. Sarà fondamentale per il Grifone sfruttare al meglio le ripartenze e cercare di capitalizzare qualsiasi errore da parte dei biancocelesti, che potrebbero essere sotto pressione nel tentativo di riscattarsi.

Lazio-Genoa, le probabili formazioni:

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All.: Baroni

Genoa (4-4-2): Leali; Sabelli, Vogliacco, Vasquez, Martin; Zanoli, Frendrup, Thorsby, Miretti; Pinamonti, Ekhator. All.: Gilardino

Lazio-Genoa, dove vedere la partita:

La partita fra Lazio e Genoa sarà trasmessa in esclusiva su Dazn.

