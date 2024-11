Lazio-Porto: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

La Lazio torna a calcare il palcoscenico europeo con grande fiducia, pronta a difendere la sua leadership nel girone di Europa League. Dopo aver superato brillantemente il Cagliari in Serie A, che le ha permesso di agguantare il terzo posto in campionato, i biancocelesti si preparano ad affrontare il Porto, nella gara valida per la quarta giornata della fase a gironi della competizione.

Una sfida cruciale per le ambizioni europee della squadra di Baroni, che finora ha mostrato un ottimo stato di forma.

Lazio inarrestabile: un cammino impeccabile in Europa

La Lazio arriva al big match con una striscia di tre vittorie consecutive in Europa League, con un ruolino di marcia perfetto nelle prime tre partite.

I biancocelesti hanno dominato sia in trasferta che in casa: due vittorie lontano da Roma, contro Dinamo Kiev e Twente, e una prestazione superlativa all’Olimpico, dove hanno battuto il Nizza con un perentorio 4-1.

Un eventuale successo contro il Porto permetterebbe alla Lazio di consolidare il primo posto nel girone e di avvicinarsi matematicamente alla qualificazione agli ottavi di finale.

Con un gioco sempre più solido e offensivo, la squadra di Baroni è sembrata pronta a compiere il salto di qualità in Europa, con l’intenzione di sfruttare il fattore campo e centrare il quarto successo consecutivo, un traguardo che renderebbe ancora più dolce il cammino europeo.

Il Porto a caccia di punti: la sfida per la qualificazione

Il Porto, dal canto suo, non sta vivendo un momento facile, ma arriva all’Olimpico con la voglia di rilanciarsi. Con soli 4 punti raccolti nelle prime tre partite, la squadra portoghese è al secondo posto nel girone, a due lunghezze di distanza dalla Lazio.

Dopo aver pareggiato contro il Manchester United e perso contro il Bodo-Glimt, il Porto ha finalmente messo a segno la prima vittoria con l’Hoffenheim nell’ultimo turno, rilanciandosi in classifica.

I portoghesi sanno che per continuare a lottare per la qualificazione agli ottavi è fondamentale ottenere un buon risultato a Roma.

Una vittoria li porterebbe al comando del girone, mentre una sconfitta complicherebbe seriamente le loro possibilità di avanzamento.

Lazio-Porto: orario

Il match tra Lazio e Porto è in programma oggi, giovedì 7 novembre, alle ore 21, allo stadio Olimpico di Roma.

Ecco le probabili formazioni:

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

Porto (4-2-3-1): Costa; Martim, Djalò, Perez, Moura; Varela, Gonzalez; Pepe, Jaime, Galeno, Aghehowa. All. Bruno

Lazio-Porto: dove vederla in tv

Lazio-Porto sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport

