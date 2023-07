Le Giornate del Cinema Romeno 7-9 luglio 2023

Nel periodo 7-9 luglio 2023, l’Ambasciata di Romania nella Repubblica Italiana, l’Associazione Dacin Sara di Bucarest, il Centro Nazionale della Cinematografia di Bucarest, l’Accademia di Romania in Roma e ProEvent – Roma, in partenariato con la Casa del Cinema – Roma, la Biblioteca Europea – Roma e Digital World Printing – Roma e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, organizzano Le Giornate del Cinema Romeno presso la Casa del Cinema di Roma.

Alla cerimonia d’apertura delle Giornate del Cinema Romeno di Roma che avrà luogo venerdì, 7 luglio 2023, ore 18:30, presso la Casa del Cinema di Roma (Largo Marcello Mastroianni 1), interverranno l’On. Federico MOLLICONE, Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, S. E. Gabriela DANCĂU, Ambasciatore di Romania nella Repubblica Italiana, Malta e San Marino e Dott. Bogdan FICEAC, Direttore Generale dell’Associazione Dacin Sara di Bucarest.

In quest’occasione, il critico e storico cinematografico Prof.ssa Manuela CERNAT parlerà de “Stelle italiane sugli schermi romeni e stelle romene sugli schermi italiani”. Dalle ore 19:00, alla presenza del regista romeno Horațiu MĂLĂELE, avrà luogo la proiezione del film LUCA, seguita da un incontro del pubblico con il regista romeno.

IL PROGRAMMA

Il programma delle Giornate del Cinema Romeno a Roma prevede 5 proiezioni, in romeno con sottotitoli in italiano, come segue:

Venerdì, 7 luglio 2023

Ore 18.30 Cerimonia di apertura

Ore 19.00 Proiezione del film “Luca” di Horațiu Mălăele (Romania 2021) seguita da una sessione Q&A con il regista romeno.

La partecipazione alla cerimonia di apertura e alla proiezione del film è libera, fino ad esaurimento dei posti disponibili, previa conferma di registrazione all’indirizzo e-mail: roma.events@mae.ro

Dopo “Le nozze mute” e “Funerali felici”, “Luca” è il terzo film diretto dall’attore Horațiu Mălăele, un thriller psicologico che oscilla tra Bucarest e New York. Un immigrato romeno cerca di vivere il suo sogno americano a New York, ma tutto ciò che riesce a fare è diventare un tassista che sogna di trasformarsi in una star del cinema. Dopo 26 anni, un giorno, un bizzarro cliente si presenta e cambia di nuovo la sua vita, rendendolo così testimone protetto di un omicidio. Fino al processo, Luca si nasconde in Romania sotto l’identità di un uomo deceduto. Qui incontra nuovamente Nedelcu, l’ex tenente della polizia segreta prima della Rivoluzione romena del 1989, ora capo del Programma Protezione Testimoni in Romania. Nedelcu resuscita le ombre del passato e inizia a ricattare Luca. Sotto la sua nuova identità, Luca sa che se scompare, nessuno lo cercherà perché è già morto.

„Il cinema è un animale vivo, pericoloso e imprevedibile. Un pregiudizio può essere dannoso e si rischia di essere divorati. Pertanto, solitamente uso entrambe le varianti con cautela. Fortunatamente, nel film “Luca”, abbiamo avuto attori estremamente talentuosi e versatili, che hanno elaborato e integrato rapidamente le indicazioni, mentre le improvvisazioni sono state spesso represse dalla fretta con cui siamo stati costretti a realizzare il film”, dice Horațiu Mălăele a proposito della realizzazione del film “Luca”.

Sabato, 8 luglio 2023

Ore 17.00 Proiezione del film “Miracolo” di Bogdan Apetri (Romania 2021).

La partecipazione alla proiezione del film è libera, fino ad esaurimento dei posti disponibili, previa conferma di registrazione all’indirizzo e-mail: roma.events@mae.ro

Cristina (Ioana Bigarin) è una novizia di diciannove anni, esce in lacrime dal suo monastero per recarsi in città a svolgere una questione urgente. Sale sul taxi del fratello di una suora, discute con un medico ateo che prende un passaggio, si cambia in abiti civili durante il tragitto, giunge in ospedale per una visita medica, si reca in commissariato e poi a casa di un ispettore di polizia alla sua ricerca. Non trovandolo ritorna verso il convento, ma un destino inaspettato la attende sul taxi. Seguiamo Marius (Emanuel Parvu), un risoluto ispettore di polizia impegnato a capire cosa le sia successo. Marius ripercorre il viaggio di Cristina tornando in tutti i luoghi in cui lei è stata. “Miracolo” propone una visione del mondo realistica, contrapposta a una visione basata sulla fede. Alcuni personaggi incarnano il disincanto del materialismo, altri il credo popolare fino ai limiti della superstizione. La storia cammina sulla linea che divide i due mondi.

Ore 18.45 Proiezione del film “La Scala” di Vlad Păunescu (Romania 2021) seguita da una sessione Q&A con il regista romeno.

La partecipazione alla proiezione del film è libera, fino ad esaurimento dei posti disponibili, previa conferma di registrazione all’indirizzo e-mail: roma.events@mae.ro

Ispirato a fatti ed eventi realmente accaduti, „La Scala” segue il viaggio spirituale di Andrei, un giovane sensibile e socialmente disadattato che, alla ricerca della formula della felicità, decide di diventare attore. Dopo la caduta del comunismo, accecato dall’illusione della libertà e della democrazia, Andrei si imbatte in una serie di eventi brutali, momenti che hanno segnato profondamente la storia recente del Paese. Trovando rifugio nel ruolo di Alëša in un adattamento teatrale de „I fratelli Karamazov”, il giovane si avvicina sempre di più al suo personaggio, scoprendo gradualmente la strada per comprendere la divinità.

Domenica, 9 luglio 2023

Ore 17.00 Proiezione del film “Il Drago” di Octav Chelaru (Romania 2022).

La partecipazione alla proiezione del film è libera, fino ad esaurimento dei posti disponibili, previa conferma di registrazione all’indirizzo e-mail: roma.events@mae.ro

Ecaterina è un’insegnante di religione e moglie del prete del paese. Inizia una storia d’amore con Iuliu, uno studente sedicenne dal passato burrascoso. Ispirato a fatti realmente accaduti, „Il Drago” segue la storia di Ecaterina che, nel tentativo di tenere sotto controllo il suo amante più giovane e di proteggere la sua famiglia, finisce per perdere il controllo su se stessa lungo il percorso. Mentre la donna affronta una vera e propria crisi di fede, la passione di Iuliu diventa sempre più pericolosa, soprattutto quando l’adolescente inizia a confessarsi al prete.

Ore 19.15 Proiezione del film “La Gomera” di Corneliu Porumboiu (România 2019)

La partecipazione alla proiezione del film è libera, fino ad esaurimento dei posti disponibili, previa conferma di registrazione all’indirizzo e-mail: roma.events@mae.ro

Cristi è un ispettore della polizia di Bucarest che ama giocare da entrambe le parti della legge. Un’ irresistibile femme fatale, Gilda, lo coinvolge in un colpo multimilionario, ma presto i due si troveranno a dover risolvere un puzzle di imprevedibili inganni e tradimenti. L’unica speranza per portare a termine il colpo è immergersi nella bellezza mozzafiato di un’isola dove impareranno a comunicare in una lingua segreta basata sui fischi. Cristi è un personaggio oscuro, non lascia trasparire emozioni e, come gli altri protagonisti, si sente invincibile. Tutti vogliono imporre il proprio punto di vista sugli altri, un’escalation che si trasforma in un gioco di potere permanente. E l’ispettore di polizia presto si trova in una tempesta di eventi che sfuggono al suo controllo, niente va secondo i piani: da questo punto in poi prende il via un viaggio iniziatico, una sorta di avventura con molte svolte e sorprendenti colpi di scena. Da poliziotto pressoché apatico, Cristi si trasformerà e tutta la sua personalità emergerà nel momento chiave del film…

Organizzatori: Ambasciata di Romania nella Repubblica Italiana, Associazione Dacin Sara di Bucarest, Centro Nazionale della Cinematografia di Bucarest, Accademia di Romania in Roma, ProEvent – Roma

Con il patrocinio di: Assessorato alla Cultura di Roma Capitale

In partenariato con: Casa del Cinema – Roma, Biblioteca Europea – Roma, Digital World Printing – Roma

Media Partner: AskaNews, AGERPRES, CineMaraton, Radio Sapienza, Radio Romania Attualità, Radio Romania Culturale, Radio Romania Internazionale, CineCorriere, Film4life, Giornale Diplomatico, Romeing, Abitare a Roma e RoZoom Press