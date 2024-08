Le Olimpiadi alla Biblioteca nazionale centrale di Roma

Terminate le Olimpiadi 2024, il 12 agosto è andato in onda un servizio sul TGR che esplora il legame affascinante tra la scherma moderna e le antiche tradizioni italiane.

Durante il servizio sono state mostrate alcune preziose testimonianze custodite dalla Biblioteca nazionale centrale di Roma come il catalogo della mostra “A fil di spada, il duello dalle origini… agli ori olimpici” organizzata dalla Biblioteca nel 2005, il giornale del 1926 che dava notizia del duello fra Giuseppe Ungaretti e Massimo Bontempelli e soprattutto il prezioso manoscritto quattrocentesco “De arte gladiatoria dimicandi” di Filippo Vadi.

Il servizio mette in luce come i disegni del manoscritto, che illustrano le tecniche di combattimento con armi bianche, rivelino l’indissolubile legame tra passato e presente. Un’opportunità unica per osservare quanto l’arte cavalleresca del combattimento possa rivivere nei gesti atletici di oggi.

Un invito quindi a visitare la Teca Digitale della Biblioteca per scoprire l’intero codice e i tanti altri tesori del nostro patrimonio digitalizzati per voi. Non perdete questa opportunità di vivere la storia!

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙