Le ricette delle nonne trionfano a Garbatella da “Nonnarè”

In una società dove tutto va di corsa, e spesso anche consumare il cibo si trasforma in una sorta di gara di velocità, la voglia di fermarsi e ritrovare un po’ i valori del passato e anche gli antichi sapori sta lentamente riaffiorando. E allora ecco che un pizzaiolo romano ha deciso di far tornare le ricette della nonne in pizzeria. Riscoprire il passato, con annessi i ricordi legati ai segreti dei nonni che passavano anche per la tavola.

Questo l’intento di Alessio Pilli garbatellaro Doc che ha deciso di convogliare risparmi ed energie nell’apertura di un nuovo locale “Nonnaré”, che sarà inaugurato il 13 giugno in piazza Augusto Albini 10.

Tante ricette romane gustose, tra le quali una dedicata proprio alla Garbatella e due dedicate alle nonne Lucia e Piera che hanno ispirato il progetto di questo giovane imprenditore, pronto a ritrovare l’autenticità e la genuinità come strategia vincente.