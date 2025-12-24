Le squadre di calcio del V municipio al giro di boa del massimo campionato regionale

Nel girone A di Eccellenza, la neopromossa Pro Calcio Tor Sapienza, si trova nei bassifondi della classifica con 11 punti ( 3v; 2n; 12p), anche se la zona play out è distante 6 punti si punta a colmare l’attuale gap facendo leva sul florido settore giovanile, che ha consentito alla squadra della presidente Armeni di ringiovanire la rosa.

Forse inizialmente è stato pagato pegno a causa dell’inesperienza di tanti ragazzi in un duro torneo con tante corazzate e nobili decadute (Viterbese, Civitavecchia, Rieti, Aranova, Romulea, Pomezia, ecc.), ma c’è fiducia nel girone ritorno con ancora 51 punti in palio.

Nel girone B di Eccellenza sono presenti il Casal Barriera ed il Certosa. I primi di mister Aliberti, “originari” di Pietralata, si alternano al campo Castelli con la Pro Calcio, sono anch’essi neopromossi e con 15 punti (3v; 6n; 7p), puntano ad una salvezza che è alla loro portata.

Ultimamente hanno piegato con merito l’attuale capolista Anagni, facendo un favore al Certosa, altra storica squadra del V municipio in lotta serrata per il successo finale.

Attualmente la compagine di mister Russo veleggia al secondo posto con 33 punti ( 9v; 6n; 1p), con l’unica sconfitta patita proprio dai rivali dell’Anagni in casa in via di Centocelle.

Sono anni che la società nero-verde si trova ai vertici del calcio regionale e due stagioni fa, fu sfortunata protagonista allorché venne eliminata ai playoff nazionali dal Fossombrone per l’accesso alla serie D.

Anche quest’anno, la rosa già di per sé forte, è stata puntellata da giocatori di provata esperienza e si punta al massimo, anche se anche questo raggruppamento è altrettanto duro con la presenza gloriose società (Tivoli, Lodigiani, Terracina, Gaeta, Formia, ecc.).

Naturalmente invitiamo gli sportivi del quartiere a supportare col proprio sostegno le nostre portacolori affinché possano raggiungere i propri obiettivi.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.