Le strade chiuse a Roma, sabato 21 e domenica 22 dicembre 2024

Ultimo weekend prima di Natale con poche segnalazioni sul fronte della mobilità. Sabato, a piazzale delle Gardenie, l’evento “Bianco Natale a 100 Celle” comporterà modifiche sui percorsi di alcune linee bus. In via Cilicia, invece, cantiere notturno.

Domenica, concerto di Natale in Senato con divieti di sosta e chiusure. Sempre domenica, chiusure per lavori sulla Tangenziale Est dalle ore 23.

Da ricordare, infine, che è in vigore il piano mobilità per le festività natalizie. Tutte le informazioni sulla viabilità e i trasporti.

SABATO 21 DICEMBRE:

Fino a sabato 21 dicembre evento “Bianco Natale a 100 Celle” a piazzale delle Gardenie, tra viale della Primavera e via Tor de’ Schiavi. Nella giornata di sabato, dalle ore 10 alle 23, la strada sarà chiusa. Modifiche per le linee bus 542 e C5.

Prorogati al 21 dicembre i lavori notturni in via Cilicia, dalle 22 alle 5.30, per la pavimentazione stradale tra piazza Galeria e via Cristoforo Colombo. I bus della linea 30, provenienti dal capolinea Laurentina, da via Cristoforo Colombo, altezza Circonvallazione Ostiense, svoltano a sinistra sulla stessa strada e proseguono lungo via Girolamo Benzoni, via Pellegrino Matteucci, via Ostiense, piazzale Ostiense, poi normale itinerario di linea.

I bus della linea 77, provenienti da piazzale Ostiense, deviano per via Gallia, piazzale Metronio, via Druso, viale via delle Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, viale Aventino, piazza Albania, via della Piramide Cestia, piazza di Porta S. Paolo. Disattivate 7 fermate.

DOMENICA 22 DICEMBRE:

Concerto di Natale in Senato, a Palazzo Madama. Prevista la partecipazione del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Divieti di sosta, già dalla notte tra il 21 e il 22 dicembre, su piazza Sant’Andrea della Valle, corso Rinascimento, via degli Staderari e via del Salvatore. Possibili temporanee chiusure.

Dal 23 al 31 dicembre, dalle 23 alle 6, per lavori di risanamento e riqualificazione dell’infrastruttura, chiusura al transito veicolare della rampa della Tangenziale Est che dal Viadotto Superiore (direzione San Giovanni) conduce a via Prenestina.

PIANO MOBILITÀ FESTIVITÀ NATALIZIE:

Fino al 6 gennaio, infine, è in vigore il piano mobilità per le festività natalizie. Saranno in strada le linee Free1, Free2 e 100, tre collegamenti gratuiti per gli utenti e in servizio tutti i giorni.

Attive dalle 9 e con ultima partenza alle 21, le tre linee raggiungono il Centro passando anche vicino alle stazioni metro e sono collegate con tre parcheggi a tariffa agevolata. Tutte le info anche su corse aggiuntive, estensione Ztl e car sharing.

Maggiori dettagli e aggiornamenti in tempo reale .

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.