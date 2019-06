Letterature Festival Internazionale di Roma, si riparte

Torna dal 4 al 27 giugno alla Basilica di Massenzio al Foro Romano LETTERATURE – Festival Internazionale di Roma, storica manifestazione della Capitale a cura dell’Istituzione Biblioteche di Roma, promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita culturale di Roma e organizzata da Zètema Progetto Cultura.

Al centro dell’edizione 2019 del Festival saranno le OTTO SERATE CON GLI AUTORI, ideate e dirette da Maria Ida Gaeta con la regia di Fabrizio Arcuri, in cui si alterneranno sul palco della Basilica di Massenzio i protagonisti più interessanti della scena letteraria italiana e internazionale. Il tema scelto per l’edizione 2019, che farà da filo rosso a tutti gli incontri, è “Il domani dei classici – Quand’è che un testo contemporaneo si dà come classico?”. Ogni autore ospite risponderà a questa domanda leggendo, come da tradizione, un testo inedito scritto appositamente per la manifestazione. Le letture degli autori saranno accompagnate da performance di attori e musicisti.

Gli autori: Antonio Scurati, Manuel Vilas, Andrea Satta, Jordan Shapiro, Adam Gopnik, Anthony Cartwright, Valerio Massimo Manfredi, Scott Spencer, Roberto Alajmo, Alicia Giménez-Bartlett, Antonio Manzini, Mircea Cărtărescu, Alberto Manguel, Chris Offutt, Carlo Lucarelli, Elaine Castillo, Philippe Forest, Chiara Gamberale, Lesley Nneka Arimah, Tayari Jones, Ayesha Harruna Attah, Michela Marzano, Rachel Kushner, Joe Lansdale, Lewis Shiner, Valeria Parrella, Roberto Saviano.

Il 13 giugno il Festival ospiterà inoltre i 5 autori finalisti del Premio Strega 2019 e due vincitori di edizioni del Premio Internazionale di Letteratura Formentor.

Gli attori: Galatea Ranzi, Enrico Ianniello

I musicisti: Ars Ludi (i percussionisti Antonio Caggiano e Gianluca Ruggeri eseguono Orazi e Curiazi di Giorgio Battistelli), Alessandra Celletti (piano solo), Carlo Boccardo (piano solo), Rocco De Rosa (piano solo), Piccola Orchestra di Tor Pignattara diretta da PINO PECORELLI, Valerio Vigliar (piano solo), Emanuele Bultrini e Peppe D’Argenzio (chitarre acustiche e sassofono).

Oltre agli otto appuntamenti con gli autori, il Festival LETTERATURE – voluto dall’Istituzione Biblioteche di Roma, dal presidente Paolo Fallai e dal Consiglio di Amministrazione – ospiterà quest’anno, sempre alla Basilica di Massenzio, Due Serate Musicali con il Concerto degli Archi di Santa Cecilia diretti da Luigi Piovano, realizzato in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia che torna dopo quaranta anni a suonare a Massenzio, e con la proiezione del film “Il flauto magico” dell’Orchestra di Piazza Vittorio e l’esibizione dell’Ottetto dell’Orchestra di Piazza Vittorio il 14 giugno.

Inoltre, questa edizione del Festival sarà caratterizzata da una mini rassegna di classici del cinema,Massenzio 77: Un’annata “epica”, in collaborazione con la Casa del Cinema, nell’arena all’aperto di Villa Borghese dal 23 al 26 giugno. Saranno proiettati i film: Senso di Luchino Visconti (1954), Cyrano de Bergerac di Jean Paul Rappenau (1990), Blade Runner: The Final Cut di Ridley Scott (2007), Il Colosso di Rodi di Sergio Leone (1960), Gli ultimi giorni di Pompei di Mario Bonnard e Sergio Leone (1959).

Anche quest’anno il Festival – è il terzo anno della “gestione” affidata all’Istituzione Biblioteche di Roma – si svolge in tutta la città con il coinvolgimento dell’intera rete delle Biblioteche di Roma e dei Bibliopoint. Dal 3 maggio infatti, si sono tenuti gli incontri presso la Casa delle Letterature e la Biblioteca Flaminia con i dodici candidati dello Strega 2019.

Mostre e attività di approfondimento sono dedicate ai Fondi storici delle Biblioteche di Roma: i fondi Giorgio Caproni, Don Roberto Sardelli, la collezione completa del Corriere dei Piccoli, il fondo Enzo Siciliano e il fondo Bia Sarasini, posseduti rispettivamente dalle biblioteche Marconi, Raffaello, Tortora, Casa delle Letterature e Mameli.

Nell’ambito di Letterature Off, sezione del Festival inaugurata lo scorso anno, verrà presentato a partire dal7 giugno nelle biblioteche Quarticciolo, Mameli, De Mauro e Mandela, il progetto “Mamme narranti”, quattro letture spettacolo, in collaborazione con Andrea Satta e l’Associazione Culturale Têtes de Bois, incentrate sulle fiabe raccontate da madri italiane e straniere. Altrettante letture-spettacolo saranno realizzate anche nelle stazioni della Metro C di riferimento delle quattro biblioteche.

Tra gli eventi ospitati alla Casa delle Letterature si segnala la mostra fotografica dell’artista Sze Tsung Nicolas Leong, dedicata ai luoghi del Festival e realizzata in collaborazione con l’American Academy in Rome, in corso fino al 31 luglio 2019 e il convegno “Il domani dei classici: Generative Art, Futuring Past” (7 giugno).

LETTERATURE è realizzato con la collaborazione di Ambasciate, Università e Istituti culturali italiani e stranieri.

LETTERATURE Festival Internazionale di Roma

Basilica di Massenzio, Foro Romano con accesso dal Clivo di Venere Felice (via del Fori Imperiali)

Le serate hanno inizio alle ore 21.00

Accesso alla Basilica dalle ore 20.30

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

previo ritiro del biglietto a partire dalle 20.00 al botteghino in via dei Fori Imperiali

Per informazioni al pubblico

060608 (tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00)

www.festivaldelleletterature.it

#letterature2019

www.bibliotechediroma.it