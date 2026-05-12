L’EUR diventa una palestra a cielo aperto: torna “Sport in Famiglia” tra prevenzione e 66 discipline

Lo specchio d’acqua del Laghetto e il verde del Parco Centrale dell’EUR sono pronti a trasformarsi, dal 15 al 17 maggio, nel cuore pulsante dello sport capitolino.

Torna “Sport in Famiglia”, la manifestazione giunta all’undicesima edizione che quest’anno promette numeri da record: oltre 10.000 metri quadrati di area verde e 85.000 di superficie acquatica ospiteranno 66 discipline, 27 federazioni e più di 300 atleti al giorno per un’esperienza interattiva e completamente gratuita.

Una “Cartolina Viva” per il quartiere

«Vogliamo rendere l’EUR un luogo sempre più attrattivo e vivo», dichiarano congiuntamente il Presidente di EUR SpA, Enrico Gasbarra, e l’Amministratore Delegato, Claudio Carserà.

L’evento, nato dalla sinergia tra la Federazione Italiana Motonautica, Opes Italia, ASD Cast Sub Roma 2000 e il CONI, punta a promuovere l’aggregazione sociale attraverso il movimento, unendo terra, cielo e acqua in un format unico nel panorama romano.

La novità 2026: Salute e Prevenzione gratuita

L’edizione di quest’anno segna una svolta sul fronte del benessere complessivo. La grande novità è lo Sport Medicine Hub, il primo polo sanitario sportivo integrato aperto gratuitamente al pubblico. Per tutto il weekend, i visitatori potranno usufruire di:

Screening gratuiti: elettrocardiogrammi, controlli cardiologici e consulenze con fisioterapisti e specialisti della medicina dello sport.

Formazione salvavita: in collaborazione con la Croce Rossa Italiana , sarà possibile frequentare corsi di primo soccorso e BLSD per l’uso del defibrillatore.

Prevenzione mobile: un centro mobile per il controllo della glicemia e della salute cardiaca sarà attivo per l’intera durata della kermesse.

Esperienze per tutti: dalla pista da sci al parkour

Non solo esibizioni, ma partecipazione attiva. Il pubblico potrà mettersi alla prova con percorsi guidati in mountain bike, aree dedicate al motociclismo e una suggestiva pista da sci simulata.

Grande ritorno per il parkour e, per gli amanti della mobilità sostenibile, sarà disponibile un’officina gratuita per la riparazione e il riuso delle biciclette. L’attenzione all’ambiente sarà garantita anche dalla nuova area green targata Decathlon, focalizzata sull’educazione outdoor consapevole.

Protagoniste le scuole: 1.000 studenti in campo

Il weekend sarà anticipato dalla giornata di venerdì 15 maggio, interamente dedicata al mondo della scuola. Oltre 1.000 studenti saranno protagonisti delle attività, supportati da 250 ragazzi delle scuole superiori impegnati nei percorsi PCTO (ex alternanza scuola-lavoro).

Questi ultimi, dopo una preparazione invernale, gestiranno la logistica e l’accoglienza, mettendo in pratica competenze che spaziano dal business sportivo alle procedure di sicurezza.

Orari e Appuntamenti

L’inaugurazione ufficiale è fissata per sabato 16 maggio alle ore 10:30.

Venerdì 15: mattina riservata alle scuole (8:30-13:00); apertura al pubblico dalle 14:30 alle 18:30.

Sabato 16 e Domenica 17: apertura continuata dalle 10:00 alle 19:00.

Dalla scherma al rugby, dal golf alla motonautica, fino agli scacchi e ai giochi di strada: “Sport in Famiglia” si conferma l’evento dove i valori dell’inclusione e della salute incontrano la bellezza monumentale dell’EUR, regalando ai romani un weekend all’insegna della vita sana e del divertimento condiviso.

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