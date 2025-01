“L’Europa non è un incidente della storia” in ricordo di David Sassoli

“L’Europa non è un incidente della storia” è l’evento organizzato nella giornata di ieri (venerdì 17 gennaio) in ricordo dell’ex presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, presso lo spazio Esperienza Europa a Piazza Venezia.

All’iniziativa sono intervenuti il sindaco Roberto Gualtieri e il vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le Riforme, Raffaele Fitto.

Le parole di Gualtieri:

“un’occasione importante per ricordare David Sassoli, un uomo delle istituzioni ma anche, per quanto mi riguarda, un amico; – ha dichiarato Fitto –pur nella diversità delle posizioni politiche non è mai mancato il rispetto e il lavoro comune.

Ha avuto un ruolo complesso nella fase della pandemia e sono stati anni intensi e complessi. All’epoca, in qualità di presidente del gruppo dei conservatori, ho avuto la possibilità di lavorare con lui per dare alle istituzioni europee l’agibilità in una fase complessa e individuare le soluzioni che hanno consentito all’Europa di uscire da una condizione di difficoltà. È importante ricordarlo perché le sfide che abbiamo di fronte hanno bisogno di un approccio fatto di rispetto e reciprocità“.

“I suoi messaggi, anche quelli più istituzionali e politici, univano sempre la forza e la mitezza, importante perché la cultura politica di David, il cattolicesimo democratico, metteva sempre davanti la persona; – ha sottolineato il sindco Gualtieri – sfide enormi, gigantesche, vedono impegnati i nostri rappresentanti a Bruxelles.

David ci manca tanto come amico, compagno di lotta, persona straordinaria e grande statista europeo ma lavoriamo tutti quotidianamente ad onorarne l’impegno.

Per parte nostra, ogni cantiere del PNRR con cui, tra le altre cose, stiamo cambiando Roma, rappresenta una piccola grande prova tangibile di quanto essersi battuti per un’Europa vicina ai cittadini significhi per la vita della nostra comunità”.

L’evento è stato allietato da esibizioni musicali di Tudor Laurini, degli studenti dell’I.C. Mozart e I.C. Visconti e degli studenti del liceo Catullo di Monterotondo.

