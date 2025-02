Liberiamoci di corsa: tutti i vincitori

Liberiamoci di corsa, festa di sensibilizzazione al Parco di Tor Tre Teste e tante autorità a sostegno di una gara storica nel panorama laziale, domenica 16 febbraio 2025.

Nel cross corto vince la Studentesca con Morelli e Toppi. Tanti giovani in gara nel ricordo di Paola Pigni.

Una grande edizione la quarta di Liberiamoci di Corsa, evento di cross nella Capitale e manifestazione per la sensibilizzazione contro il femminicidio, contro ogni violenza, e anche in ricordo di Paola Pigni la mezzofondista azzurra più forte negli anni ’70, è stata nel 1969 primatista del mondo nei 1500 metri.

Scenario della competizione, il Parco di Tor Tre Teste: organizzatori in sinergia, con l’Atletica Villa Gordiani-G.Castello, il Comitato Regionale Lazio e Provinciale Roma della FIDAL ed il patrocinio del V Municipio e della Commissione Sport di Roma.

Per il Municipio V il presidente Mauro Caliste, l’assessore allo Sport Marco Ricci e la delegata alle Pari Opportunità Tatiana Procacci. Presente il Presidente Coni Lazio, Riccardo Viola e Chiara Cacchi, figlia di Paola Pigni.

Ovviamente presenti Gabriella Stramaccioni, Mauro Pascolini ed Alessandra Palombo, che si sono sempre impegnati per la manifestazione e quest’anno hanno ribadito il loro apporto e sostegno, nel segno della continuità e della tradizione. Speaker dell’evento Valeria Frazzini. Si ringrazia Antonio Sorrenti.

I risultati della manifestazione, valida come Trofeo Regionale Giovanile di Cross, 2° prova ragazzi e cadetti e Challenge di Cross Corto. Non ufficiali, causa problema tecnico, i risultati degli esordienti.

A livello U14 i 1500 maschili e i 1000 femminili rispettivamente a Lorenzo Milie (Fiamme Azzurre) in 4:55 e Benedetta Cappellari (Atletica Lanuvium Neptunia) con 3:18.

Cadetti: maschi sui 3000 e femmine sui 2000 coi successi di Antonino Calcò (Al Sport) in 10:02 e Agnese Nerolese (Studentesca) in 7:32.

Nel cross corto uomini e donne (entrambi sui 3000), vincono Tommaso Toppi (Studentesca) col crono da 8:33 e Cristina Morelli (Studentesca) in 10:22.

