Lo Sportcity Meeting 2026 a Fiuggi

Lo Sportcity Meeting è diventato il punto di riferimento per chiunque, in Italia, si occupi di città, comunità e benessere urbano. Un appuntamento che, edizione dopo edizione, ha consolidato un dibattito serio ma accessibile sulla trasformazione degli spazi pubblici e sull’importanza dello sport destrutturato come motore di salute, inclusione e vitalità sociale.

L’idea guida, promossa da Fondazione Sportcity, è semplice: rendere l’attività motoria e la pratica sportiva una parte naturale della quotidianità dei cittadini. Ma per farlo servono visione, confronto e politiche pubbliche all’altezza. È esattamente ciò che il Meeting ha saputo costruire sin dalla prima edizione del 2023, quando a Salsomaggiore Terme ha aperto un percorso nuovo: due giorni di confronto tra amministratori, tecnici, imprenditori, rappresentanti delle istituzioni e del mondo sportivo.

In un contesto legato da sempre al benessere termale, il Meeting aveva lanciato l’idea che la “città attiva” non è uno slogan, ma un modello amministrativo concreto. Ridisegnare piazze, parchi, percorsi urbani e periferie perché diventino luoghi dove muoversi naturalmente, senza barriere e senza necessità di strutture complesse, contribuendo anche alla diffusione della cultura della sostenibilità ambientale. A Salsomaggiore il tema aveva preso forma attraverso relazioni, numeri, buone pratiche e focus sulla rigenerazione urbana. Un debutto che aveva chiarito la direzione, e che si è chiuso con la firma da parte di decine di rappresentanti dei Comuni italiani della “Carta di Salsomaggiore”, un manifesto programmatico sul tema delle “Sportcity”.

Nel 2024, la seconda edizione si è svolta a Pietrasanta, e il dibattito ha assunto una dimensione ancora più ampia. Il Meeting ha portato al tavolo oltre 150 amministratori di città italiane grandi e piccole, esponenti del Parlamento, massimi dirigenti della governance dello sport italiano, manager di settore e nuovi stakeholders, offrendo una fotografia nitida di un Paese in pieno cambiamento e lanciando l’idea di una “Repubblica del Movimento”. Si è parlato di politiche urbane integrate, di sport come leva sociale, di come investire negli spazi pubblici possa generare ricadute economiche e culturali. Pietrasanta, con la sua identità artistica, ha aggiunto un elemento fondamentale: la bellezza come alleata del movimento, perché le città attive non sono solo più sane, ma anche più vivibili.

Il 2025, con l’edizione condivisa tra Assisi e Spello, il tema della sportivizzazione urbana si è arricchito delle esperienze dei partecipanti ad eventi promossi nei due territori al di fuori del Meeting. Sono stati tre giorni ricchi di iniziative concrete, dove i partecipanti si sono confrontati non solo nelle diverse sessioni di lavoro, ma hanno vissuto delle vere e proprie esperienze dal vivo nelle due città. Camminate collettive, visite culturali, appuntamenti di team building e degustazioni, tutto all’insegna del benessere e della condivisione di valori autentici. Il tutto nel pieno rispetto dell’ambiente, perché l’impronta green è stato il leit motiv della terza edizione.

Ed eccoci al 2026, anno in cui il testimone passa a Fiuggi, città termale con una lunga tradizione legata al benessere e alla qualità della vita. Un contesto quasi perfetto per il tema centrale del Meeting. La quarta edizione, in programma dal 20 al 22 marzo, potrà esplorare nuove prospettive sull’attività motoria destrutturata, sulle politiche urbane dedicate alla salute, sul ruolo delle amministrazioni locali nell’immaginare spazi più accessibili e inclusivi. Fiuggi offre una cornice che parla già di benessere naturale: un’occasione ideale per portare il confronto a un livello ancora più concreto, legato agli esempi pratici di rigenerazione urbana, mobilità verde e integrazione tra cittadini, turisti e comunità sportive informali.

Lo Sportcity Meeting, dunque, non è più solo un convegno. È un laboratorio di idee che viaggia attraverso l’Italia, raccoglie voci e restituisce visioni. Dopo Salsomaggiore, Pietrasanta, Assisi e Spello, Fiuggi è pronta a diventare il nuovo crocevia del dibattito sul futuro delle città attive. E anche questa volta, sarà l’occasione per capire come lo sport, quando esce dai recinti tradizionali, possa diventare davvero un bene pubblico.