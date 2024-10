Roma non è stata costruita in un solo giorno, si sa. Roma è una città che giorno dopo giorno ricostruisce e si ricostruisce nella sua quotidianità e nella sua monumentalità

Dai primi insediamenti palatini, siamo a quasi 3000 anni fa, ad oggi Roma si è trasformata in maniera continuativa e alcune volte addirittura caotica.

La differenza tra l’espansione incontrollata e poco ordinata del grande ampliamento urbanistico della Rona tardo repubblicana (siamo nei secoli che precedono di poco la nascita dell’impero, dopo la conquista di Cartagine, quando da piccola città della periferia del mediterraneo Roma diventa, nell’immaginario collettivo, l’Urbe) e quella della Roma del secondo dopoguerra è solo, ed esclusivamente la differenza temporale di oltre 22 secoli.

22 secoli di renovatio Urbis (rinnovamento della città) che hanno trasformato profondamente Roma.

I muraglioni? Siamo alla fine dell’800, dopo l’Unità d’Italia.

Il Trastevere la grande, immensa basilica petrina? Siano in pieno periodo Barocco.

L’escavazione di un’intera collina dove è oggi piazza Venezia, l’inversione del senso di marcia, la costruzione di una colonna (altra quanto la collina) e del primo centro direzionale e commerciale della storia? Siamo nel II secolo dopo Cristo e Traiano era denominato l’optimus princeps.

Ma se di quelle trasformazioni si hanno solo le testimonianze monumentali e alcune riproduzioni in quelle più recenti, dal secondo dopoguerra in poi, la settima arte, il cinema, come è stato appellato più volte, ha colto luci ed ombre, contraddizioni e passaggi lineari , caratteri e maschere.

Grazie proprio al cinema, ai cineasti, ai documentaristi noi oggi possiamo avere una comprensione più profonda delle ultime trasformazioni urbane della capitale, e la rassegna, “Le immagini dell’Urbe. Lo sviluppo urbanistico di Roma visto attraverso il cinema.” è uno strumento di elaborazione collettiva e di conoscenza, sempre più approfondita del territorio.

Valorizzazione è conoscenza ed attraverso la conoscenza si può aiutare ad essere sempre più consapevoli dell’immenso patrimonio culturale che, continuo a dirlo, abbiamo ricevuto in prestito dai nostri nipoti ( e non dai nostri nonni).

Patrocinato dal Comune di Roma, in particolare dall’assessorato all’Urbanistica con il supporto organizzativo di Risorse per Roma, il progetto di LIVE, associazione eco sociale, è esattamente questo: attraverso le immagini del cinema, e di alcuni documentari noi oggi possiamo ritornare indietro nel tempo e guardare avanti nel nostro presente per cogliere segnali ed accelerazioni delle numerose trasformazioni che sono intorno a noi e delle quali siamo parte.

Due appuntamenti, quello del 5 con la proiezione del film “C’è ancora domani” e del 12 ottobre hanno avuto una grande risposta da parte di numerose persone che con la loro presenza hanno contribuito anche al dibattito dopo la visione.

In particolare, nella data del 12 ottobre è stato proiettato il documentario “Centocelle. Un racconto” di Antonio Lacroce che, oltre ad essere stato particolarmente apprezzato dai presenti per la ricchezza e la profondità delle immagini proposte (la scrivente, presente alla proiezione può senza ombra di dubbio confermare) ha dato modo di poter analizzare e comprendere le numerose e profonde trasformazioni che il quartiere di Centocelle ha sviluppato negli ultimi 50 anni.

Per chi volesse intervenire e gratuitamente partecipare ed assistere alle proiezioni basterà recarsi presso la Casa della Cultura e dello Sport “Silvio Di Francia”, in via Casilina 665 sabato 19 e/o sabato 26 ottobre alle ore 16.00.

