Lorenza Bonaccorsi è il nuovo presidente del I municipio

Dopo il ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021 è stato eletto il presidente del Municipio Roma 1.

Lorenza Bonaccorsi candidato per il centrosinistra ha ottenuto la maggioranza dei voti con il 65.92% mentre il candidato del centrodestra Lorenzo Maria Santonocito si è fermato al 34,08%.

Come voti in assoluto la Bonaccorsi ne ha raccolti 38.417, incrementando quindi rispetto ai 26.188 del primo turno.

Il centrodestra ha aumentato di 2000 voti rispetto a quelli presi al primo turno passando da 17.893 a 19.857, troppo pochi per impensierire la rivale.

L’affluenza è stata bassa: 43,15%; al primo turno fu il 49,28%.