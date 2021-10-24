Tutte le preferenze ottenute dai candidati al Consiglio del I municipio

Tutte le preferenze ottenute dai candidati al Consiglio del I municipioDopo le elezioni del 3 e 4 ottobre 2021
Di seguito riportiamo le preferenze totalizzate dai candidati alla carica di consigliere del Municipio Roma 1 alle votazioni del 3 e 4 ottobre 2021.
Lorenza Bonaccorsi è il nuovo presidente del I municipio
Partito Democratico
GIULIA CALLINI 299
GIORGIO CARRA 241
LIVIO RICCIARDELLI 414
CLAUDIA SANTOLOCE 767
JACOPO SCATA’ 689
ALESSANDRA SERMONETA 337
DANIELA SPINACI 319
GIORGIO BENIGNI 284
FRANCESCA CALAMUSA 306
NICCOLO’ CAMPONI 382
LUIGI COLACCHI 164
ANNA MARIA FIORELLO 130
SERGIO GRAZIOLI 289
LUDOVICA JAUS 526
IRMA LAURENTI 83
FABIO LINARI 229
DOMENICO MANENTE 283
MARIA CRISTINA MARCUCCI 224
ALESSANDRO MONCIOTTI 417
DIANA PAULA PAULESCU 40
STEFANO PEPPOLONI 156
NICOLO’ RYAN 23
ANTONIO SERRA 337
NICOLA TERRUSI 26
Demos
MATTEO COSTANTINI 222
CLAUDIO MARIO BETTI 118
LUCIO BIGNAMI 27
ALDO CAVALLO 17
FEDERICA CIRAVEGNA 3
FRANCESCA COLANTONIO 98
SABRINA DE FEDERICIS 7
JEANNETTE CALNEA DIMAANO 16
MARIA GIUSEPPINA DI MONTE 10
MARTINA FABIANI 4
ERIKA GAMBERALE 58
ROSARIA GAROZZO 15
SALVATORE LA LICATA 3
ROBERTO LATAGLIATA 43
MOHAMMED NOOR 7
ALESSANDRO MOTTA 1
TEODOSIO ORLANDO 22
VALERIO PERUZZI 55
VALERIO PIERONI 1
BRUNO PIETROBONO 17
ANTONELLA POLLICITA 310
GIANCARLO RUSSO 15
GIADA TRAVAGLINI 7
MD ABDUL WADUD 3
Roma Futura
LEONE BARILLI BONACELLI 46
GIANCARLA BABINO 14
MASSIMO COCCIA 21
ALESSANDRA CAZZOLA 33
GIOVANNI GIANNELLI 6
SOFIA GIANNOTTI 44
FABRIZIO MENCARONI 23
DANIELA LEBANO 49
LORENZO MINIO PALUELLO 89
ALESSIA LECCESE 12
GABRIELE RICIGLIANO 1
ELENA PAPARELLA 13
ROBERTO TOMASSI 68
PATRIZIA PORPORA 6
MICHELE VACCA 16
ALESSANDRA QUATTROCCHI 84
LUCA VANNICELLI 2
MARTINA SALARI 34
SUSANNA SPAFFORD 43
ILARIA VALENZI 64
Sinistra Civica Ecologista
FEDERICO AUER 201
RAFFAELE PULIKA CALZINI 145
EMILIO CERA 80
MAURA ZACCHI 152
SILVIA ACQUISTAPACE 117
CATERINA ANGELELLI 28
RAFFAELLA BULLO 48
MAURO CIOFFARI 136
MARGHERITA COMPAGNA 49
SUSANNA CONTI 51
RICCARDO DALLA CHIESA 26
MARIA ROSARIA BRUNA D’ERCOLE 82
LUANA DI MOLFETTA 147
VINCENZO GALATA’ 12
MARZIA GRECO 11
VIVIANA ANNA GELTRUDE MANFREDI 47
ELEONORA MARGHIERI 32
SANDRA MARTELLA 67
DANIELE MESSA 60
FLAVIA PARBONI 42
ISABELLA PIERANTONI 46
ALBERTO ROSSI 59
MORENO TESTAGUZZA 7
CORRADO RADFORD TORSELLO 9
Europa Verde
URBANO RIARIO SFORZA BARBERINI COLONNA DI SCIA 55
CRISTINA ZADRO 12
PIER LUIGI MARIA MARCHIONI 11
ALEXANDRA ISABELLA STEFANATO 4
ROBERTO DI SANTO 4
GAIA LIA BARTOLUCCI 15
GIORGIO FABRETTI 17
VALENTINA ZATTA 1
LEONARDO DINI 2
PAOLA BERNASCONI 1
FABRIZIO BOCCOLI 1
ADA NATALI 1
MARCELLO SCARPONI 0
MARCELLA ABBATE 1
PAOLO CERONI 1
FRANCO LOZZI
GIOVANNI TURRIS 2
VIVIANA BROGLIO 27
ALESSANDRA RUGGIERO 6
Lista Civica Gualtieri Sindaco
GIOVANNA ALBERTA CAMPITELLI 133
RENATO SARTINI 255
VINCENZO PALLUZZI 37
ANNA ROSA APOLITO 18
LUCA BARREL 115
ILARIA BUSSIGLIERI 12
HAMDI DAHIR WARSAME 51
DAVIDE FALASCA 50
FEDERICO FASOLI 50
ROBERTA GIOBERTI 6
PAOLA MATTOCCIA 10
ROBERTO JULIO MONTESANO 64
NATHALIE NAIM 279
MASSIMILIANO PADOVAN DI BENEDETTO 51
ILARIA PALMERI 41
ISABEL PERTILE 34
MARIA LAURA PISCOPO 21
Riconquistare l’Italia
ADRIANO DRAGOTTA 6
ALESSANDRO CARITA’ 0
CLAUDIO BARCA LEGRA 0
VALENTINA CARBONELLI 3
LUIGI ALTOBELLI 0
GIULIO CONSOLI 0
MANUELA FRANCIONI 0
ERMELINDA LEO 0
MANOLO OTTAVIANI 5
MONICA SANTOMAURO 5
LUIGI INTORCIA 0
ANNAMARIA IANTOSCA 0
FEDERICO FAZZOLARI 0
MICHELA FORESTA 0
SARA LOI 0
SERENA MASCIOLI 0
MICHELE TAMBORRA 0
STELLA GEMOTTINE WESTER 2
Partito Comunista
DORA CAVEZZA 13
CRISTINA ADDONIZIO 2
CINZIA ARENA 2
ALESSANDRO BERARDI 0
MASSIMO BIZZONI 0
CARMELO BONSIGNORE 0
SIMONE CARATELLI 0
PAOLO CATALDI 1
MASSIMO COLA 2
MAURO COLAGROSSI 0
VLADIMIRO D’ANGELO 11
RITA FADDA 0
SIMONE FAGIOLI 2
PASQUALE FRANZESE 0
SIMONE LANCIOTTI 0
ALICE LAVORETTI 2
VALERIO MAGLIOCCHETTI LOMBI 0
BEATRICE NENCHA 0
SIMONE STAZI 1
STEFANIA VASSURA 1
Forza Italia
LOREDANA BISCEGLIE 33
CARMEN BOTTI 72
STEFANIA CACCIANI 17
FRANCESCO CANALE 146
MICHAELA LOREDANA CEAUSU 13
ARDENGO CORTINI 4
PATRIZIA D’AGOSTINO 4
DANIELA di MARTINO 41
CARLO IMPERI 87
GIORGIO LAMBERTI 9
COSIMO ANDREA MARINGIO’ 16
ANNA MARZULLI 13
EMANUELE MASINI 17
ALESSANDRO MEDOSI 3
MARIA SAVERIA MODAFFARI 11
LARISSA PASOTTI 69
ALBERTO PIPERNO 29
LIVIA GEA RENDINA 19
CLAUDIA RICCIARDI 34
MAGDA MARIA LIVIAM GRAZIANA ROCCA 10
ROSSELLA SCANDINARO 5
EMANUELA SEMPRINI 4
FABRIZIO SEQUI 169
ANDREA TASSI 26
Fratelli d’Italia
STEFANO TOZZI 814
ALESSANDRO BARDINI 22
ALESSANDRA BONACCORSI 187
GIORDANA CARIELLO 27
FRANCESCO MARIA CERAVOLO 93
MAURIZIO CLARO 14
FRANCESCA CONTU 31
FRANCESCA DE ACUTIS 63
ROBERTA DE PAU 373
PAOLO DRAGONETTI de TORRES RUTILI 51
MAURIZIO FORLITI 131
GIORGIO GALASSI 91
DANIELA GALLO 404
ANTONIO LAMONICA MIRAGLIO 284
ANNA MARIA MAGNANI 56
DANILA MARCACCINI 200
CRISTINA MATTEOLI 259
PATRIZIO MARIA PANNUNZI 13
FRANCESCA ROMANA PASSARINI 109
ULDERICO PETRESCA 14
PATRIZIA PROIETTI 12
CINZIA ANTONIA SCALISE 24
MAURIZIO TROTTA 6
MARCO VELOCCIA 417
Lega
FRANCESCO ARCERI 12
VALENTINA BELLINI 420
MARCELLA BIANCHINI 18
AUGUSTO CARATELLI 126
SIMONETTA CHIRIATTI 56
ALESSANDRA COSTICI 0
MASSIMILIANO CURIEL 12
DANIELE D’ALESSANDRO 47
STELLA CAMELIA ENESCU 0
LUCA ESPOSITO 10
GIANLUCA FIORENTINI 15
SUSANNA FIORLETTA 11
FORTUNATA FRANCO 47
ALESSANDRO GIOVANNELLI 0
MASSIMILIANO GOTTIN 37
CELESTE GRASSO 20
LUCIANA GUARINO 20
MAURIZIO LEOPARDI 11
SONIA ORETI 4
LUIGI SERVILIO 607
PAOLO TETTO 16
ISABELLA TORSANI 9
VALERIO VINCO 50
Lista civica Michetti
ALESSANDRO BRACCIONI 6
MARIO BROZZI 19
LUANA BUCCI 3
DANIELA CERINO 3
ANTONIO CIRIANI 3
ANTONIO FORTUNATO DEL GRECO 6
FRANCESCO MARIA DI PINTO 0
ALESSIA GRIPPO 1
ROBERTA LA CORTE 8
VINCENZO LANCIA 24
MARIO MATTIOLI 3
RITA MOTTOLA 13
LUCA PELLEGRINO 0
FEDERICO SACCHETTI 1
ROSA ANNA SECCAFICO 20
DANIELE TAVANO 3
Rinascimento Sgarbi Cambiamo Roma
IFTAKHAR AHAMAD 1
ANTONIO ALONZI 16
PIERINA BARRASSO 9
FRANCESCA BOCCHI 0
MATTEO CALCAGNI 10
VANESSA CHERUBINI 2
ANNAMARIA COSTABILE 37
FIORELLA DI SABATINO 0
FABIO FORMAGGI 2
LUIGI FRATINI 3
COSIMO GRAZIANI 11
SERENA LECCA 1
LUCIANO MAIELLO 10
LAURA MARCHESE 6
FLOR EMPERATRIZ MENDOZA 3
MATEO MOKRARI 1
SIMONE PALOMBI 2
ALESSANDRA PEPE 13
ATTILIO PIGGIANELLI 10
FRANCESCO RAPONI 3
MARCO RICCARDI 16
GIULIO TARDINI 5
Potere al Popolo
DANIELA SANTINI 15
CLAUDIO STAMEGNA 18
SEBASTIANO BERGAMO 12
MASSIMO CIPOLLONI 0
LUDOVICA SPINOLA 4
AURA GHEZZI 16
LORENZA MASI 9
NORMA RAY FRANCO 7
MASSIMO MONDELLI 0
CLAUDIO SOCCI 0
PAOLO D’ANSELMO 0
MICHELANGELO TRONTI 7
STEFANIA RUGGERI 1
EMILIO BANCHETTI 1
GIULIA LAPENNA 1
RITA BEDON 10
ANGELO D’ARCANGELI 0
FLAVIA FATUZZO 2
FABIO SCIATORE 1
Lista Nerone
CLAUDIO ANGELINI 0
NICOLETTA BORSEI 2
RENATO BRUNI 1
CARLO CARLI 0
PIERLUIGI MARIA CARTONI 3
STEFANO CASINI 0
GIAMMARINO MAURILIO COLNAGO 0
ALISIA DI MICHELE 0
ALESSANDRO FATICONI 3
TIZIANA FINA 0
SERENA IACOMONI 2
SERENA PICCOLOMINI 2
FABIO SANTINI 0
GIUSEPPE TURRISI 0
FABRIZIO VIGGI 0
VIRGILIO VIOLO 0
Calenda
SOFIA DE DOMINICIS 277
FABRIZIO BARBONE 198
DANIELE ANGELONI 144
DONATO ANTONELLIS 73
MARCO CAMPIONE 82
MAURIZIA CICCONI 234
PAOLO CIRMI 224
FULVIA DE THIERRY 46
TOMMASO FEFE’ 46
ANDREA FRANCINI 143
LORETTA GIANNINI 38
VALENTINA GRIPPA 59
ROBERTO LUCIFERO 87
GIUSEPPINA MANCINI 86
GIAMPIERO MELE 48
NICOLA MIROTTA 205
GIANLUCA NAVARRINI 162
NICOLA NIBBI 146
GABRIELLA NICELLI 43
DAVIDE REM PICCI 16
LUCILLA ROGAI 16
SABRINA ROSSI 173
DONATELLA SCATENA 99
ALBERTO TERRACINA 62
Partito Gay Lgbt+
GIULIA TAGLIENTI 3
GIOIANA NARDI 0
CLAUDIA TOSCANO 3
MARILENA BERARDI 0
GIOVANNA CECERE 0
DANIELE CONCOTELLI 0
IDA D’ALESSANDRO 0
SORAYA D’APUZZO 1
MARCO MARIA LORENZO MARCELLO FIORELLI 0
CARLO MARIA ROMEO FLAMINI 0
MANUELA FUSACCHIA 0
SIMONE GENTILI 0
DEBORAH GIOVARRUSCIO 0
GIAMPIERO GUIDOTTI 2
PATRIZIA LUSTRI 0
FRANCESCO MANNO 0
ARIANNA MARCOTULLI 0
MARISTELLA MARESCA 0
GIOVANNI PICUS 0
SERAFINO SCARPINO 1
MARCO SPANO 1
CLAUDIO SURIANO 1
rEvoluzione
GIULIA BOTTONI 9
ALESSANDRO TAMBURLANI 2
FRIDA DI LUIA 0
REMO BATOG 0
SIMONE D’ANTONI 5
ROBERTO GROSSI 0
ANDREAS RONALD COLUCCI 6
MARINA TATTONI 1
MAURO COPPOLA 1
VALENTINA COLETTA 0
MARIA ROSARIA CHIAPPI 3
LUIGI GRUTTADAURIA 1
DANIELE VENTURI 1
ALESSANDRO FIORINI 0
CINZIA VELATI 0
LORENZO NATALUCCI 1
MPL
ALESSANDRO BONATI 0
FIORELLA BUZZI 0
LAURA CALDARA 0
ALESSIO CASIERI 2
ANNAMARIA CELANO 0
MASSIMO ESPOSITO 0
EMMANUEL EKWURU 0
GIUSEPPE GHERARDI 0
ALDA HALLUNI 1
ELEONORA LO MONACO 0
ROSA QUACQUARELLI 0
GIOVANNI MAGLI 0
ILARIA MARCHEI 0
SAADIA MESKI 0
DANIELE MOLINA 0
MARIA RITA RINALDI 0
ANNAMARIA SCHIAVULLI 0
Movimento 5 Stelle
ERMANNO PARADISI 42
PIERCARLO ZIZZARI 30
MARCO MASSARO 75
MARIA GIUSEPPINA CAMPANINI 14
GIOVANNI PALESTRINI 12
ROBERTO ALLEGRETTI 8
GIUSEPPE GIACOMINO 18
FRANCESCO DELLI COLLI DELLI COLLI 5
ROSSELLA RENDINA 29
MARIA GABRIELLA CETRONI CIRAOLO 9
DANIELA ADDIS 30
UBALDO BOMPANE 7
SIMONE CANTALINI 1
VERONICA FEBBRARO 24
DOMENICO ASTONE 7
MARIANTONIETTA LEO 13
LAURA FINELLI 4
ANTONINO ROELLO 1
MANUELA SCHELINI 11
MASSIMO MARINELLI 12
ANGELO MATTEO ONESTI 16
SIMONETTA MARESCI 12
Lista Civica Virginia Raggi
ALESSANDRA GABBANI 8
ARIANNA NICOSIA 10
FEDERICO FALCIONI 0
ADRIANO GABRIELLI 0
BIANCA BOTTINELLI 0
GREGORIO DEL GALLO DI ROCCAGIOVINE 4
GIANCARLO SIEPI 5
MASSIMO CHAKRA 1
ENRICO LORI 3
FILIPPO ZIZOLA
ITALIA VECCHIARELLI 0
MATTEO COSTABILE 3
CHRISTIAN CONTI 0
STEFANIA SCARAMELLA 4
EMANUELE DRAGONE 0
MARCO MONTOZZI 0
CHRISTOFER CONTI 0
ALESSIA MORBIDELLI 0
ERIKA FERRARESI 5
Cultura e Innovazione Roma Ecologista Raggi Sindaco
ALESSANDRO BIANCHI 15
VINCENZO PULTRONE 11
MARIA ROSITO 8
VALERIA ZAZZARETTA 2
LUCA FRANCESCHETTI 0
ELISABETTA PRANZONI 0
ALESSIA RUGGERI 1
FRANCO BERNARDINI 26
MATTEO ANTONIO ACCIARESI 1
STEFANO AIELLO 0
GIACOMO BALESTRIERI 2
ANDREA BATTICANI 1
GIUSEPPE BUNGARO 7
GUGLIELMO CARDENTE 1
CRISTIAN CLAUDIO CATALANO SOARE 2
ANTONIO CORTESE 3
SARA MANCINI 0
GIANLUCA PAGGIOLA 0
BRUNO PICENTINO 4
EMANUELA PENNACCHINI 1
LAURA PETRUCCELLI 0
MICHELA PRILI 1
PIETRO SERRA 0
EMILIO ZUCCA 3
Roma ti riguarda Berdini
ROCCO MARCELLO BALSANO 3
MICHELA BECCHIS 23
LAURA BRUSTIA 1
MARIA ROSA CALDERONI 0
MARIO EUSTACHIO DE BELLIS 2
FRANCESCA GARAVINI 2
EUGENIO MARIA LAVIOLA 2
GIUSEPPE LIPARI 0
MARCELLO MARIUCCI 2
ROBERTO MOREA 9
RENZO PESCI 0
BRUNA PIROLA 1
MIRELLA RETICO 8
VERA SILVERI 1
ELISABETTA STANO 5
MARIO TIBERI 1
LUCIO TRIOLO 1
Popolo della Famiglia
GIUSEPPE ROTUNNO 4
SILVIA PARDOLESI 3
ALESSANDRO BERNABEI 1
LUCIA SCALONE DI MONTELAURO 0
SERGIO NICOLAMME 0
LOUISE DEIRDRE HILL 0
GENNARO CONTARDI 11
LUISA TOTINO 0
CARLO DELL’OLMO 0
ELISABETTA MACRINA 6
FRANCESCO DI MENNO DI BUCCHIANICO 0
MARIA GABRIELLA ESPOSITO 0
CARLO FERRARIS di CELLE 1
CHRISTINA GLIOZZI 0
RODOLFO MAROCCHINI 2
SILVIA BARCA 0