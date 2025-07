L’orgoglio del proprio vivaio

Siamo ormai vicini alla ripresa dell’attività e la Roma7volley si prepara a presentare la squadra con un intervista a Ivano Morelli allenatore della serie B maschile.

“La squadra che schieramo in campo per la stagione 2025-26 rappresenta un momento di conclusione di una lunga programmazione intrapresa nel corso degli ultimi anni. Possiamo definire la squadra il frutto delle cose seminate negli ultimi 15 anni; è un momento di orgoglio di un settore giovanile che riesce a produrre tanti giocatori per la serie A o per la B.

Vedere questi giocatori in campo è rappresenta un momento di sintesi di un lungo percorso che è iniziato con le giovanili e si conclude con le serie Nazionali. I giocatori del settore giovanile intraprendono una carriera che li vede protagonisti in campionati di loro aspirazione. La rosa della squadra è composta quasi interamente dalla “canterà della Roma7”.

Per tutti gli allenatori è un momento d’orgoglio e per i ragazzi è il coronamento dei tanti sogni inseguiti quando erano nel settore giovanile ed con la prima squadra andavamo in campo solo come mopper. E l’orgoglio è ancora più grande quando spesso vedi dall’altra parte della rete 2 e talvolta 3 giocatori provenienti dalla stesso settore giovanile.

Pertanto un set si può giocare anche con nove giocatori provenienti sempre dalla stessa “cantera” che hanno però maglie differenti. Il percorso di formazione non incide solo per la carriera sportiva, ma anche per quella scolastica, in quanto gli stessi giocatori possono intraprendere una facoltà universitaria, anche difficile, e portare avanti un percorso di formazione binario che si conclude con la partecipazione a campionati nazionali ed alla fine con una bella laurea in tasca.

