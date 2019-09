Lucha Y Siesta: Campidoglio, prorogato distacco utenze nell’immobile occupato

“L’Amministrazione capitolina, all’esito di un incontro con i liquidatori giudiziali del Tribunale di Roma e con i rappresentanti legali di Atac, – informa il Campidoglio – ha chiesto e ottenuto una proroga del distacco delle utenze presso l’immobile occupato in via Lucio Sestio 10. La proroga risulta in linea con i tempi di vendita dell’immobile, come previsto dal concordato fallimentare di Atac.

Nel corso della prossima settimana l’Amministrazione capitolina intende incontrare le attiviste della Casa delle Donne Lucha Y Siesta e le donne vittime di violenza ospitate nella struttura per entrare nel vivo del percorso finalizzato a una presa in carico alternativa che sia rispettosa delle loro storie e dei loro bisogni.

Lo riferisce, in una nota, il Campidoglio.