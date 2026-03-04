L’Ucraina a scuola di appalti in Regione Lazio: il “modello Roma” per la futura ricostruzione

Un tavolo tecnico, lontano dai riflettori ma carico di significato politico e amministrativo.

Negli uffici dell’assessorato ai Lavori pubblici della Regione Lazio si è svolto un incontro tra i dirigenti della Direzione regionale Lavori pubblici e una delegazione istituzionale proveniente dall’Ucraina, in visita ufficiale per approfondire il funzionamento delle procedure italiane in materia di appalti.

Un confronto tecnico, ma anche un momento di scambio istituzionale in una fase in cui il tema della ricostruzione e della trasparenza amministrativa è centrale per Kiev.

Il modello Lazio sotto la lente

A raccontare l’incontro è stata l’assessora ai Lavori pubblici, Politiche di ricostruzione, Viabilità e Infrastrutture, Manuela Rinaldi, che ha illustrato i contenuti del confronto.

Durante la riunione, i rappresentanti regionali hanno presentato nel dettaglio:

le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici per l’affidamento degli appalti;

le fasi di esecuzione dei lavori e i controlli previsti dalla normativa vigente;

le modalità di redazione e aggiornamento del prezzario regionale dei lavori pubblici;

esempi concreti di interventi recentemente realizzati direttamente dagli uffici regionali.

Un percorso tecnico che ha permesso alla delegazione ucraina di osservare da vicino il funzionamento della macchina amministrativa laziale, dalla progettazione alla realizzazione delle opere.

Trasferimento di buone pratiche

«Una riunione di confronto e di trasferimento di buone pratiche che la Regione Lazio applica quotidianamente», ha sottolineato Rinaldi, rimarcando l’importanza della cooperazione istituzionale.

L’incontro si inserisce in un quadro più ampio di collaborazione internazionale, in cui le competenze amministrative e la gestione degli appalti diventano strumenti fondamentali per garantire legalità, trasparenza e rapidità nell’esecuzione delle opere pubbliche.

Non solo diplomazia, dunque, ma uno scambio operativo su procedure e modelli organizzativi: un dialogo tecnico che guarda alla ricostruzione e alla modernizzazione delle infrastrutture, con l’esperienza del Lazio messa a disposizione di un Paese impegnato in una fase cruciale della propria storia.

