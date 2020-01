Lunedì 6 gennaio 2020 “Corri per la Befana”

Il 6 gennaio 2020 torna “Corri per la Befana” manifestazione sportiva organizzata dall’A.S.D. Roma Road Runners Club, con il patrocinio della Regione Lazio, del Municipio Roma VII di Roma Capitale, della Fidal Lazio e del Centro Sportivo Italiano Comitato di Roma e Lazio. Sarà composta, come da tradizione, dalla gara competitiva di 10,100 km e da 2 gare ludico motorie (non competitive) di 10,100 km e di 3 km (Befana Happy Run).

La gara competitiva è inserita nel circuito Grand Prix “Una Strada per l’Atletica 2020” e il regolamento di partecipazione è pubblicato sul sito www.romaroadrunnersclub.it nello spazio dedicato.

I preparativi per questa nuova edizione per le tante attività collaterali e solidali che fanno quadrato alla competitiva di 10 km sono quasi al termine. La Corri per la Befana è un evento tra i più significativi nel panorama podistico romano e laziale, una gara molto partecipata, ed è anche di buono auspicio per l’anno appena iniziato. La manifestazione sportiva oltre alla competitiva, presenterà un ricco programma d’iniziative sportive ed eventi collaterali rivolti ai partecipanti alle gare, alle loro famiglie e a tutti i residenti del quartiere.

Il programma di partenza e percorso della competitiva: partenza ore 10.00 da Circonvallazione Tuscolana (tra Via Lemonia e Via Caio Ateio Capitone), sotto arco del Centro Sportivo Italiano, percorso stradale (Circonvallazione Tuscolana, Via Tuscolana, Via delle Capannelle, Via Appia Nuova, Viale Appio Claudio) con entrata nel parco intorno al km 7. Percorso di oltre 2500 metri all’interno del Parco degli Acquedotti, segnalato e vigilato dallo staff (vedere piantina) con immissione su Viale Appio Claudio ed arrivo su Via Lemonia sotto arco NSL Italia (altezza incrocio con Via Sestio Calvino).

Cronometraggio Il cronometraggio della gara competitiva è a cura della T.D.S. (Timing Data Service). Il chip applicato al pettorale deve essere riconsegnato al punto di ristoro al termine della gara. In caso di mancata partecipazione alla gara o ritiro, il chip deve essere restituito nei pressi della zona arrivo/ristoro o presso l’A.S.D. Roma Road Runners Club in Via Appia Nuova 1245 (interno Ippodromo Capannelle) entro il 28/02/2020. La mancata restituzione o smarrimento del chip comporterà l’addebito di € 18,00 ed è garante.

Ritiro pettorali Il ritiro dei pettorali per la GARA COMPETITIVA deve essere effettuato presso LBM Sport in via Tuscolana 187/A (adiacente Stazione Tuscolana/metro Ponte Lungo) sabato 4 e domenica 5 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Per chi proviene dalla provincia di Roma, in via eccezionale, anche la mattina della gara previa comunicazione alla segreteria dell’organizzazione. Il ritiro dei pettorali per le gare ludico motorie (non competitive), invece, può essere effettuato a partire dal 18/12/2019 al 05/01/2020 direttamente nei punti dove si è effettuata la preiscrizione. IMPORTANTE ¾ conservare il pettorale di gara Presso i negozi LBM-Footworks, invece, è possibile ottenere lo sconto del 30% su tutta la linea Diadora. 6).

Pacco ristoro Può essere ritirato solo personalmente dall’atleta che conclude la gara o, in caso di ritiro o non partecipazione, consegnando il pettorale con chip agli addetti del punto ristoro o alla segreteria dell’organizzazione per il gadget.

Trofeo Scolastico “Stella Manzi”, palestre, circoli sportivi e condomini del VII Municipio di Roma. Una particolare classifica specifica è riservata alle scuole in base al numero di iscritti. Ulteriori classifiche in base al gruppo con più partecipanti relativo a palestra/circolo sportivo e condominio più numeroso.

Le classifiche ufficiali saranno pubblicate sul sito www.romaroadrunnersclub.it e su www.tds-live.com.