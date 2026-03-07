Lunedì 9 marzo: trasporti regolari a Roma. Atac, Cotral e Trenitalia non aderiscono allo sciopero

Sarà un lunedì diviso a metà per la Capitale. Da una parte le scuole che rischiano di restare semivuote per lo sciopero generale, dall’altra i trasporti pubblici che continueranno a circolare regolarmente.

Il 9 marzo, dunque, non sarà il temuto “lunedì nero” per i pendolari romani: bus, tram, metropolitane e treni regionali nel Lazio garantiranno il servizio.

La mobilitazione proclamata da alcune sigle sindacali in occasione delle iniziative legate alla Giornata internazionale della donna non coinvolgerà infatti il settore dei trasporti. Un dettaglio non secondario per una città dove ogni giorno centinaia di migliaia di persone si spostano per lavoro e studio.

Bus, metro e treni: servizio regolare

Secondo il monitoraggio delle adesioni sindacali, il trasporto pubblico locale e regionale non subirà variazioni.

La rete gestita da ATAC — metro A, B/B1 e C, oltre a tram e autobus — seguirà il normale orario di servizio.

Anche i collegamenti extraurbani di Cotral resteranno regolari, comprese le ferrovie Roma-Lido e Roma-Viterbo.

Nessuna interruzione prevista neppure per i treni regionali e a lunga percorrenza di Trenitalia nel Lazio.

Per chi deve spostarsi in città o tra Roma e l’hinterland, quindi, la giornata dovrebbe scorrere senza particolari disagi sul fronte della mobilità.

Scuole a rischio stop

La situazione è invece molto diversa per il mondo dell’istruzione. Lo sciopero generale indetto da USB e CGIL potrebbe avere un forte impatto su nidi, scuole e università.

Molti istituti comunali hanno già avvisato le famiglie della possibile sospensione delle attività, soprattutto nei servizi educativi per l’infanzia. Anche nelle scuole primarie e secondarie si prevedono lezioni a rischio per l’adesione del personale docente e ATA.

Attenzione alle manifestazioni

Se i trasporti resteranno operativi, il traffico nel centro storico potrebbe comunque risentire delle manifestazioni organizzate per la Giornata internazionale della donna.

Domenica 8 marzo è previsto un grande corteo che partirà da Piazzale Ugo La Malfa e arriverà a Piazza Vittorio, attraversando l’area del Circo Massimo e dell’Esquilino. In queste zone sono previste deviazioni temporanee per diverse linee di autobus.

Per i romani, dunque, l’inizio della settimana si annuncia con un doppio scenario: trasporti regolari ma scuole in forte incertezza, tra scioperi e mobilitazioni.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.