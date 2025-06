Magliana saluta Don Antonio: commozione e applausi dopo l’ultima messa

Un lungo applauso, qualche lacrima e molti abbracci: così la comunità della Magliana ha salutato ieri sera (domenica 22 giugno 2025), Don Antonio, il sacerdote della Parrocchia di San Gregorio Magno, che per alcuni mesi ha accompagnato con discrezione e dedizione la vita del quartiere.

Dopo la Santa Messa delle 19.00, celebrata nella chiesa di quartiere, Don Antonio ha salutato i fedeli prima di fare ritorno nella sua terra d’origine, la Campania.

Un momento intenso e sentito, che ha visto una grande partecipazione da parte dei residenti. “Se ne va un pezzo di cuore della Magliana”, ha sussurrato qualcuno tra i banchi, mentre il sacerdote – visibilmente emozionato – ringraziava la comunità per l’affetto ricevuto in questo tempo.

Durante i saluti, Don Antonio ha parlato con la consueta semplicità: “Vi porto con me, nelle preghiere e nei ricordi”.

Al termine della funzione, i parrocchiani hanno organizzato un piccolo momento conviviale nel cortile della Chiesa: pizzette,dolci fatti in casa, fotografie, e soprattutto tanti sorrisi malinconici.

La comunità ora attende il nome del successore, ma intanto resta forte il sentimento di gratitudine verso un sacerdote che ha saputo ascoltare e accompagnare, con passo silenzioso e fede incrollabile.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.