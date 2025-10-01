Maltempo: scatta l’allerta gialla per vento nel Lazio

La Protezione Civile regionale ha diramato un bollettino di allerta gialla per la giornata di giovedì 2 ottobre 2025.

A preoccupare sono i venti provenienti dai quadranti settentrionali, che potranno soffiare con raffiche fino a burrasca forte su gran parte del territorio.

L’allerta riguarda anche le zone costiere, dove sono attese mareggiate lungo i litorali più esposti.

Le autorità invitano i cittadini alla prudenza: il vento potrebbe provocare la caduta di rami o alberi, danni a impalcature instabili e il sollevamento di oggetti lasciati all’aperto.

Un invito, dunque, a prestare attenzione e a mettere in sicurezza tutto ciò che potrebbe trasformarsi in un pericolo sotto le raffiche di vento.

