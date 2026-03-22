Maratona di Roma 2026: trionfo Kenya e record femminile. Il Papa: “Lo sport tracci sentieri di pace”

Roma si rimette in moto di corsa, tra sport e spettacolo. È partita questa mattina la 31ª edizione dell’Acea Run Rome The Marathon, uno degli appuntamenti più attesi del calendario internazionale, che anche quest’anno ha portato nella Capitale numeri da record: 36mila atleti al via e circa 120mila presenze complessive tra appassionati, accompagnatori e spettatori.

A dare lo стартo, nella suggestiva cornice di via dei Fori Imperiali, è stato il sindaco Roberto Gualtieri, affiancato dal presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma e dall’assessore capitolino allo Sport Alessandro Onorato. Da lì, sette partenze scaglionate hanno dato il via a una giornata che ha attraversato il cuore storico della città.

Il percorso, lungo i classici 42 chilometri e 195 metri, ha accompagnato i runner tra i luoghi più iconici della Capitale, con arrivo al Circo Massimo dopo un viaggio che è insieme sportivo e culturale, tra storia millenaria e scenari unici al mondo.

Sul fronte agonistico, la gara ha confermato il livello altissimo della competizione. Tra gli uomini, il keniano Asbel Rutto si è imposto ancora una volta, fermando il cronometro a 2 ore, 6 minuti e 32 secondi e difendendo il titolo conquistato lo scorso anno. Alle sue spalle il connazionale Henry Tukor Kichana, distanziato di pochi secondi, mentre il podio è stato completato dall’etiope Lencho Tesfaye Anbesa.

Anche la prova femminile ha regalato emozioni e un risultato di rilievo. La keniana Pascaline Kibiwot ha dominato la gara, vincendo in solitaria e stabilendo il nuovo record della maratona romana con il tempo di 2 ore, 22 minuti e 44 secondi. Secondo posto per l’etiope Genet Tadesse Robi, seguita da Aberash Fayesa Robi.

A suggellare la giornata è arrivato anche il messaggio di Papa Leone XIV, che al termine dell’Angelus in Piazza San Pietro ha definito la maratona “un segno di speranza”, sottolineando il valore dello sport come strumento di pace, inclusione e dialogo tra i popoli.

Intorno alla gara, il cuore della festa continua al Circo Massimo, dove fino alle 18 resta aperto l’Expo Village.

Stand, incontri, eventi e attività per tutte le età permettono a cittadini e turisti di vivere da vicino l’atmosfera della maratona, trasformando la città in un grande spazio condiviso tra sport, cultura e partecipazione.

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