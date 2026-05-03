Marcello Prestianni e Kalliopi Schistocheili vincono il “1° Maggio in Corsa” 

Il 1° maggio 2026 si è svolta l’undicesima edizione della bellissima gara “1° Maggio in Corsa” organizzata da Fitel Lazio, ACSI Futuristica e Uisp.

La gara si è svolta nell’area delle Terme di Caracalla con partenza alle ore 9,30, con oltre 350 concorrenti fra la competitiva di circa 9,9 km, e la non competitiva di 4,95 km e una passeggiata di 2 km. Partenza e arrivo da viale delle Terme di Caracalla.

L’iniziativa, promossa con lo slogan “Primo Maggio – Lavoro in Corsa”, unisce sport, diritti e passione nella cornice storica romana.

Le strade interessate con un percorso ondulato sono state: viale delle Terme di Caracalla, viale Baccelli, viale Porta Ardeatine , Piazzale Ostiense viale Giotto, viale Terme di Caracalla.

Le premiazioni si sono svolte sul posto a fine gara.

Classifiche

Il primo atleta a tagliare il traguardo è stato Marcello Prestianni della Polisportiva Castelbuono con il tempo di 36’.32, con circa un minuto di ritardo è arrivato Andrea Lippi GSBR con (37’.15) al terzo posto si è classificato Piero Carbotti con il tempo di 37’.36.

Fra le donne vince Kalliopi Schistocheili, Liberatletica (43’.57), ben distanziata al secondo posto si è classificata Angela Cavalieri Podistica Solidarietà (45’.25) seguita al terzo posto da Alice Edwige Diviggiano. Atletica Mesagne AVIS (48’.26.

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