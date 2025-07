Marconi, “L’ex Città del Gusto” suona giorno e notte: residenti esasperati

Quello che doveva essere un simbolo della cultura gastronomica romana si è trasformato in un gigante abbandonato, disturbante e invadente. A via Enrico Fermi, nel quartiere Marconi, l’ex Città del Gusto del Gambero Rosso – oggi ridotta a un cantiere fantasma – è tornata a far parlare di sé.

Ma stavolta non per corsi, eventi o eccellenze culinarie. A tenere svegli i cittadini è un allarme acustico impazzito, che suona giorno e notte, in maniera incontrollata e insopportabile.

Il segnale sonoro, probabilmente dovuto a un guasto tecnico, si attiva senza preavviso e senza sosta. E mentre i lavori di riconversione dell’area restano fermi da anni, il rumore disturbante è diventato il simbolo del degrado urbano in una delle zone più popolose del quadrante sud-ovest della Capitale.

“È una situazione inaccettabile, segnalata da decine di residenti esasperati”, denuncia Marco Palma (FDI), vicepresidente del consiglio municipale dell’XI Municipio, intervenuto questa mattina con una comunicazione formale inviata a vigili del fuoco, polizia locale e Arpa Lazio.

Palma ha anche chiesto l’immediata attivazione da parte della proprietà dell’immobile per risolvere il malfunzionamento dell’allarme, ma soprattutto ha sottolineato l’urgenza di un intervento istituzionale più ampio:

“Non si tratta solo di un disturbo sonoro. Si stanno violando norme di legge, come l’articolo 659 del Codice Penale che tutela la quiete pubblica. Questo ha ricadute dirette sulla salute dei cittadini”.

Una struttura simbolo del degrado edilizio

L’area, un tempo viva e frequentata, oggi è un guscio vuoto, circondato da impalcature arrugginite, teli strappati e recinzioni provvisorie. Dall’ex consorzio agrario che ospitava anche una ASL, una multisala cinematografica e un supermercato, oggi resta uno scheletro edilizio bloccato da una lunga diatriba giudiziaria.

Il progetto prevedeva la trasformazione in un complesso residenziale, ma i lavori non sono mai realmente partiti. E nel frattempo, il quartiere ne paga le conseguenze: degrado, abbandono e ora anche inquinamento acustico.

