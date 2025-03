Maria Grazia Cucinotta e Mariastella Giorlandino in prima linea per i diritti delle donne

Affrontare la violenza sulle donne sotto ogni sua forma – dal patriarcato allo stalking, dalla diffamazione al body shaming – è una sfida che la nostra società non può più rimandare.

Serve un cambio di mentalità, un impegno concreto che passi attraverso l’informazione, la sensibilizzazione e l’adozione di strumenti legali efficaci.

È proprio su questi temi che il prossimo 18 marzo, in occasione della Festa del Papà, si terrà un incontro promosso da Maria Grazia Cucinotta e Mariastella Giorlandino, da anni impegnate nella difesa dei diritti delle donne.

L’evento, che vedrà la partecipazione di esponenti del mondo della cultura e delle istituzioni, tra cui Simona Izzo, Ricky Tognazzi e il Magistrato Fernanda Fraioli, sarà un’opportunità per affrontare con chiarezza e trasparenza questioni cruciali come la tutela legale delle vittime e la necessità di una maggiore consapevolezza collettiva.

Durante l’incontro, sarà anche presentata una nota sullo stalking, redatta dal Magistrato Solveig Cogliani, per approfondire gli aspetti giuridici di un fenomeno ancora troppo diffuso.

L’obiettivo è chiaro: unire forze e competenze per far emergere le troppe violenze sommerse che ancora oggi segnano la vita di molte donne, lasciando cicatrici indelebili.

La Fondazione Artemisia, presieduta da Mariastella Giorlandino, e l’Associazione Vite senza paura Onlus, guidata da Maria Grazia Cucinotta, vogliono lanciare un messaggio forte: serve un’educazione al rispetto, alla legalità e alla dignità umana, valori che devono tornare al centro del nostro vivere civile.

Il collegamento con la Festa del Papà non è casuale: la volontà è quella di riscoprire e rafforzare il ruolo positivo della figura maschile nella società, lontano da modelli tossici e prevaricatori.

Solo promuovendo una cultura fondata sul rispetto reciproco si potrà davvero costruire un futuro in cui le donne non siano più costrette a difendersi, ma possano vivere libere e sicure.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.