Mattia Furlani verso il Golden Gala – 6 giugno, Stadio Olimpico Roma

La grande notte del Golden Gala Pietro Mennea – Presented by IP (6 giugno, stadio Olimpico di Roma) è sempre più vicina, anche per il campione del mondo indoor e bronzo olimpico del salto in lungo Mattia Furlani. La sfida della Capitale che vedrà protagonista l’azzurro delle Fiamme Oro, opposto al greco campione olimpico Miltiadis Tentoglou, sarà anticipata dal debutto all’aperto di sabato negli Stati Uniti, ad Atlanta, rampa di lancio verso il primo impegno stagionale nella Wanda Diamond League.

Furlani tornerà a gareggiare nel contesto del Piedmont Park (dalle 19 italiane, le 13 negli Usa) dove ha già trionfato lo scorso anno con la misura di 8,06. Sarà già gara vera: nella entry list sono stati annunciati il giamaicano medaglia di bronzo dei Mondiali indoor 2024 Carey McLeod e lo svedese Thobias Montler, oltre a Emanuel Archibald (Guyana), Nikaoli Williams (Giamaica), Damarcus Simpson (Usa). Il ventenne azzurro è già volato oltreoceano lo scorso 29 aprile per allenarsi a Clermont, in Florida, insieme alla mamma-coach Khaty Seck, e domani decollerà verso lo stato della Georgia. Domenica, all’indomani della gara, il rientro in Italia, per cominciare a preparare in maniera specifica il Golden Gala, dove è pronto a infiammare lo stadio Olimpico e in particolare la tribuna Tevere, davanti alla quale è posizionata la pedana del salto in lungo.

Roma rievoca la magica notte del record del mondo U20, il salto d’argento da 8,38 agli Europei dello scorso giugno, che attualmente resiste come primato personale del saltatore cresciuto a Rieti. Il Golden Gala sarà un momento prestigioso sulla strada che porta ai Mondiali di Tokyo in settembre. Furlani ci arriverà con cinque medaglie internazionali consecutive al collo: nel 2024 argento ai Mondiali indoor di Glasgow, argento agli Europei di Roma, bronzo alle Olimpiadi di Parigi, nel 2025 argento agli Europei indoor di Apeldoorn e la meravigliosa medaglia d’oro ai Mondiali indoor di Nanchino con 8,30 a sette centimetri dallo stagionale indoor di 8,37.

