Mauro Caliste si ricandida alle elezioni del 2027

Il presidente Mauro Caliste venerdì 22 maggio 2026, alle ore 17.30, in largo Venue, ha presentato ufficialmente la sua ricandidatura alla presidenza del V municipio V in previsione delle elezioni capitoline e municipali del 2027, Caliste ha deciso di avviare una serie di incontri nei quartieri, sotto la lista civica di Impegno civico – Caliste presidente, a sostegno di Caliste e del sindaco Roberto Gualtieri. La stessa che, nel 2021, raccolse oltre 4mila voti.

Ad accompagnarlo in questa ricandidatura l’assessore all’Ambiente Edoardo Annucci.

Caliste ha annunciato l’organizzazione di incontri in tutti i quartieri del V municipio, nei quali verranno presi in considerazione i progetti da inserire nel prossimo mandato insieme alle iniziative già avviate. Il calendario completo degli appuntamenti sarà reso noto prossimamente.

Largo Venue è in Via Biordo Michelotti 2 (zona Largo Preneste / Ex Snia), a Roma. È uno spazio culturale polifunzionale dotato di un’ampia area verde esterna e facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.

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