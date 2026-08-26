Maxi incendio a nord di Roma, bruciano sterpaglie e colture: fiamme e fumo a pochi passi dalle strutture

Una densa colonna di fumo si è alzata a tarda mattina nel quadrante nord della Capitale, ben visibile anche a chilometri di distanza.

Dalle 11:30 circa, un vasto incendio di sterpaglie e colture sta interessando Via di Settebagni, all’altezza del civico 390, zona Casal Boccone, minacciando la vegetazione secca e i campi adiacenti.

Per domare le fiamme ed evitarne la rapida propagazione verso le strutture vicine, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato sul posto la squadra 6/A.

Vista la vastità del fronte di fuoco, alimentato dalle alte temperature e dal vento, sono stati richiesti in rincalzo due moduli speciali dedicati all’Antincendio Boschivo (AIB).

Coordinamento dei soccorsi in corso

Per gestire l’emergenza e pianificare i lanci d’acqua nei punti più critici dell’incendio, è atteso sul posto il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS), al quale spetterà il compito di coordinare le manovre a terra delle squadre e di valutare l’eventuale necessità di supporto aereo.

Le operazioni di contenimento e bonifica dell’area sono tuttora in pieno svolgimento.

Strada chiusa e deviazioni alla viabilità

Per garantire la sicurezza e consentire l’operatività dei mezzi di soccorso, le pattuglie della Polizia Locale del III Gruppo Nomentano sono intervenute per gestire la viabilità.

Gli agenti hanno disposto la chiusura temporanea di via di Settebagni nel tratto compreso tra viale Franco Arcalli e via Guido Fantoni, in entrambe le direzioni.

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