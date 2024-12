Mercato Insieme: Bene il potenziamento del servizio della Sarim

Da settembre 2024 il potenziamento del servizio da parte della Sarim per la lavorazione e compostaggio dei rifiuti vegetali e non solo prodotti dai circa 120 box del Mercato Insieme in viale della Primavera ha letteralmente cambiato lo spazio riservato ai compattatori, da quasi discarica incontrollata ad un efficiente servizio di smistamento differenziato dei rifiuti prodotti.

Carta e cartone, da una parte così come la plastica, il legno e i vegetali. Ovviamente si tratta di Utenze Non Domestiche ed è pagato attraverso la TARI che ogni esercente deve ad Ama per ogni metro quadro della sua attività.

Siamo anche tra i primi a Roma per quanto concerne la raccolta delle bottiglie di plastica compattate dalla macchinetta installata al Mercato durante l’amministrazione Raggi, ci dice con una certa soddisfazione il presidente dell’AGS Tonino Rosato, che ci tiene anche a sottolineare come il miglioramento sia dovuto ad un aumento di operai da parte della Sarim che, a partire dallo scorso mese di settembre, ha letteralmente trasformato il Servizio.

Un altra cosa che funziona, continua Rosato, è il SUAP del V Municipio che, grazie anche al suo responsabile dott.ssa Perugini, è riuscito a far uscire ben due bandi pubblici per l’assegnazione delle attività dismesse.

Le situazioni di crisi del mercato sono purtroppo sempre le stesse e vanno dalla pavimentazione di tutto il Mercato, ormai vicina all’impraticabilità, alla sistemazione dei due parcheggi dove su quello superiore due tombini molto pericolosi sono ormai incerottati da quasi quattro anni e quello inferiore da poco passato nella disponibilità del municipio.

Ma presenta problemi sia nella rete fognaria e, a causa anche della mancanza dell’illuminazione e di Videosorveglianza, è preso d’assalto dai puliscicantine e inquinatori di professione.

Purtroppo anche dal Bilancio 2024/26 non ci sembra che il Campidoglio abbia fatto sforzi nel reperire risorse per la manutenzione e il rilancio dei Mercati nel municipio V, sottolinea ancora in presidente Rosato, anzi ad oggi non abbiamo ancora notizie circa il pagamento delle Utenze collettive come Acqua ed Energia Elettrica che la nuova convenzione AGS/Comune prevede a carico di quest’ultimo.

Infine c’è la telenovela del tapis roulant di cui grazie ad un emendamento al bilancio del 2024 dovrebbe esserne fatta, almeno per il momento solo la metà.

