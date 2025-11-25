Mercoledì, 26 novembre 2025, “Disintossicarsi dalla mascolinità tossica”

In occasione della “Settimana contro la violenza sulle Donne”, la Commissione Pari Opportunità del Municipio IV ha il piacere di invitare la cittadinanza, per il 26 novembre 2025, dalle ore 17.00, all’iniziativa “Disintossicarsi dalla mascolinità tossica”.

Un incontro di approfondimento dedicato alla riflessione sui modelli culturali, sulle relazioni e sui processi di cambiamento necessari per prevenire e contrastare ogni forma di violenza di genere.

L’iniziativa si svolgerà presso il centro culturale G. Ferri di Roma, con ingressi da via G. Galantara 7 e via delle Cave di Pietralata 76.

Alberto Leis, Associazione Nazionale Maschile Plurale.

Manolo Farci, Professore di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi, Università Carlo Bo di Urbino.

Annarita Leobruni, Vice Presidente e Assessora alle Pari Opportunità del Municipio IV.

I capigruppo di maggioranza e di opposizione del Municipio IV.

Introduce Sarah Pelliccia, Presidente della Commissione Pari Opportunità del Municipio IV.

Moderano: Carla Corciulo, Vice Presidente Vicaria della Commissione Pari Opportunità e Costanza Onofri, Vice Presidente della Commissione Pari Opportunità, ambedue del Municipio Roma IV.

Saluti istituzionali da parte di: Massimiliano Umberti, Presidente del Municipio IV e Flavio Borocci, Presidente del Consiglio del Municipio IV.

La cittadinanza è cordialmente invitata a partecipare.

