“MetaDINAMICHE – PERcorsi di benESSERE”: il cammino immersivo di nove donne con tumore metastatico

Nove donne sono le protagoniste della seconda edizione del progetto “MetaDINAMICHE – PERcorsi di benESSERE”: 5 giorni di cammino svoltosi lo scorso ottobre lungo la Majella tra natura e pratiche olistiche per il recupero del benessere psicofisico delle pazienti metastatiche, con il supporto di operatori specializzati in terapie integrate.

Fra le partecipanti anche Emanuela Vh Bonetti, fotografa professionista autrice del racconto fotografico del viaggio immersivo tra natura e spirito che sarà presentato domani giovedì 12 dicembre a Palazzo Bonaparte a Roma ed esposto fino a domenica 15, grazie alla generosa ospitalità di Arthemisia, leader a livello nazionale nella produzione ed organizzazione di esposizioni di natura artistica e culturale, ma soprattutto da tanti anni al fianco di Komen Italia, che oltre ad aver messo a disposizione gli spazi per questa mostra, offrirà ai partecipanti per il giorno dell’inaugurazione, una visita guidata esclusiva alla mostra “BOTERO”.

Il progetto “MetaDINAMICHE – PERcorsi di benESSERE” nasce su iniziativa del Centro Komen Italia per i Trattamenti Integrati in Oncologia della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, da un’idea della dottoressa Claudia Maggiore ed è reso possibile dalla sinergia tra la Komen Italia e l’associazione Onconauti, un esempio virtuoso di come associare alle cure oncologiche tradizionali le migliori risorse integrate disponibili.

L’edizione del 2024 è stata realizzata grazie al contributo non condizionante di Gilead e al sostegno di CNA Fondazione Impresasensibile.

“Metadinamiche” sono donne che, sfidando i limiti imposti dalla malattia tumorale metastatica, hanno percorso 50 km a piedi lungo il cammino di Celestino nel Parco Nazionale della Majella. Da meta-STATICHE diventano meta-DINAMICHE per porre l’accento sull’atteggiamento proattivo con cui affrontano la malattia.

Un viaggio dal duplice valore terapeutico: il percorso fisico e quello interiore per recuperare il benessere psicofisico e raggiungere un nuovo equilibrio. Pazienti oncologiche e operatori sanitari esperti in trattamenti integrati hanno percorso il cammino fianco a fianco, metafora del percorso di cura condiviso. La malattia metastatica ha caratteristiche peculiari e le pazienti che ne sono affette esprimono bisogni di salute non equiparabili alla malattia precoce.

L’assenza di una prospettiva di guarigione, almeno fino ad oggi, impone un’attenzione maggiore alla qualità di vita, oltre che all’allungamento della sopravvivenza.

Un approccio integrato può rappresentare un valido aiuto, grazie al supporto psicologico, ad uno stile di vita corretto e alle terapie non farmacologiche per contenere gli effetti collaterali, favorire l’aderenza terapeutica e migliorare la qualità di vita.

“Siamo molto orgogliosi che METADINAMICHE sia diventato anche un appuntamento culturale grazie alla sensibilità dei nostri partner e agli scatti di Emanuela Vh Bonetti, che ci regala con queste fotografie non solo grandi emozioni ma anche un messaggio di forza e di collaborazione, fondamentali durante ogni percorso di cura.

L’obiettivo di Komen Italia è che questo diventi un racconto itinerante, ospitato in tutta Italia per divulgare la cultura delle terapie integrate e far conoscere i grandi benefici che ne possono derivare, in particolare per le pazienti metastatiche, per navigare con meno fatica nella esperienza della malattia, in un percorso di recupero del proprio benessere psico-fisico”, ha dichiarato la Professoressa Daniela Terribile, Presidente di Komen Italia.

“Sostenere un progetto come MetaDINAMICHE riflette l’impegno di Gilead nel focalizzare la nostra attenzione su iniziative che pongono il benessere delle pazienti con carcinoma mammario metastatico al centro” – afferma Carmen Piccolo, Direttore Medico di Gilead Sciences Italia – “questo percorso rappresenta un esempio concreto di come l’integrazione di un approccio olistico alle terapie farmacologiche possa migliorare significativamente la qualità di vita delle pazienti, offrendo loro non solo sostegno fisico ma anche emotivo.

Crediamo fermamente che iniziative di questo tipo possano avere un impatto duraturo nella vita di chi affronta una malattia così impegnativa, promuovendo una cultura del ‘prendersi cura’ che abbracci tutte le dimensioni della persona”.

“Se è impossibile modificare il percorso, eliminare ostacoli in apparenza insormontabili o decidere le condizioni atmosferiche, è ancora possibile acquisire strumenti di resilienza attraverso discipline di supporto quali meditazione, yoga, agopuntura, riflessologia e Qi Gong sperimentate in questo viaggio.

Nello zaino solo l’essenziale, per lasciare spazio a tutte le esperienze e le emozioni trasformative che il viaggio può regalare” afferma Claudia Maggiore, ideatrice del progetto MetaDINAMICHE e medico esperto in Oncologia Integrata e Agopuntura del Centro Komen Italia per i Trattamenti Integrati in Oncologia della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS.

“Sono onorata di ospitare il progetto Metadinamiche a Palazzo Bonaparte, tempio dell’arte. La vita, in qualsiasi contesto e situazione, contiene sempre in sé aspetti di meraviglia e bellezza che vanno abbracciati con cura e tenuti stretti, perché rappresentano ciò che di più importante viene offerto dall’esistenza.

E la bellezza, che si trova nell’arte, nella natura, nelle opere dell’uomo, nelle parole, aiuta sensibilmente chi incontra sulla propria strada ostacoli come la malattia. Credo che le donne che affrontano un cammino difficile siano capaci di sviluppare una vera e propria arte della vita, ed è questa che vogliamo celebrare insieme a Komen con questa preziosa esposizione” – Iole Siena, Presidente di Arthemisia.

La mostra, presentata in anteprima a Roma a Palazzo Bonaparte grazie alla generosa ospitalità di Arthemisia, sarà esposta nel 2025 anche in altre città d’Italia.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.