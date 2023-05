Metro C, Nanni: “Non sono tempi da Metro”

“Serata da dimenticare quella di ieri sera per i cittadini in attesa della metro C da San Giovanni in direzione Pantano, con ritardi fino a 30 minuti”.

Così in una nota Dario Nanni consigliere comunale e presidente della commissione speciale Giubileo 2025.

“Lunghe attese – prosegue Nanni – non accompagnate da nessun annuncio, dovuto, in questi casi, per informare l’utenza del disservizio o di eventuali guasti e fornire aggiornamenti in tempo reale.

Non sono certo tempi da metro quelli che si sono visti ieri, ma neanche quelli che regolarmente offre il servizio della recente linea C. La frequenza di 12 minuti non è quello di una metropolitana urbana che serve uno dei quadranti più densamente abitati della Città.

Nonostante il lavoro che si sta facendo e che in gran parte andava fatto negli anni passati ritengo sia assolutamente urgente e necessario intervenire sulla linea C della metropolitana, con l’aggiunta di nuovi treni, per aumentarne la frequenza e il rispetto dei tempi. Inoltre, conclude Nanni, è necessario garantire una continuità di comunicazione con l’esterno, offrendo la copertura telefonica anche per questioni di sicurezza o in caso di malore”.