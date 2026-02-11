Milano-Cortina 2026 e gli atleti romani

Il 6 febbraio 2026 hanno preso il via i venticinquesimi Giochi Olimpici invernali, quelli di Milano-Cortina. Un’Olimpiade a firma italiana che vede, per la prima volta, l’unione di due luoghi simbolo e di più territori nel nome dello sport.

Ogni quattro anni vediamo atleti e atlete provenienti da tutto il mondo raggiungere una località per dare luce alla loro disciplina. Che siano Olimpiadi estive o invernali, questo è il momento in cui anche gli sport meno conosciuti trovano il loro spazio, il loro pubblico, il loro momento di gloria.

Persone che si allenano una vita intera per pochi minuti sotto i riflettori di tutto il mondo.

Nel caso di Milano-Cortina 2026, li vediamo sfidarsi in palazzetti di ghiaccio, su piste cristallizzate e su neve appena battuta. Ogni ora vengono trasmesse gare in cui scopriamo sport e nomi che spesso non conoscevamo: dallo skeleton al biathlon, dallo short track alla combinata maschile.

Dietro ogni atleta c’è una quantità enorme di fatica, di disciplina e soprattutto di resistenza mentale. Non è solo il freddo o la stanchezza a mettere alla prova: è la capacità di allenarsi per anni lontano dai riflettori, in sport che hanno poco spazio mediatico e pochi ritorni economici.

Immaginiamo una vita intera passata a gareggiare in palazzetti semi-vuoti o su piste senza tifo, per poi arrivare all’improvviso davanti agli occhi di milioni di spettatori: che soddisfazione unica.

In un Paese come il nostro, dove il calcio domina la scena, le Olimpiadi diventano un faro puntato su discipline che troppo spesso definiamo “minori”. Eppure, grazie anche ai social network, oggi gli atleti riescono a raccontare di più il loro percorso e a condividere i sacrifici e le emozioni che stanno dietro a ogni gara.

E quindi tra Tik-Tok divertenti e “tweet” sul gossip che si nasconde dietro ogni disciplina, si conoscono meglio i personaggi internazionali di queste Olimpiadi.

E seppure le olimpiadi invernali siano destinate a scomparire, causa cambiamento climatico, ci lasciano sempre la magia delle storie incredibili di atleti e atlete.

Le presenze romane

Entrando nelle fila della nostra nazionale non mancano presenze romane, infatti anche Roma, città non sinonimo di neve o ghiaccio, è presente a questi Giochi.

Un esempio significativo è quello di Matteo Rizzo, pattinatore artistico nato proprio nella capitale, che ha contribuito alla medaglia di bronzo dell’Italia nella gara a squadre di pattinaggio di figura a Milano-Cortina 2026.

La sua storia è emblematica: cresciuto in una famiglia di pattinatori, Rizzo ha costruito la propria carriera in uno sport che in Italia vive spesso lontano dai grandi riflettori. Eppure, proprio in occasioni come le Olimpiadi, atleti come lui diventano simbolo di una passione che supera i limiti geografici e culturali.

Non è l’unico esempio di atleti legati al territorio laziale. Anche Francesca Lollobrigida, originaria di Frascati, ha regalato all’Italia una grande emozione conquistando il primo oro italiano, per questa edizione, con i suoi 3000 metri di pattinaggio di velocità.

Storie diverse, discipline diverse, ma lo stesso messaggio: non esistono città o luoghi “impossibili” per uno sport. Esistono solo passione, lavoro e determinazione.

Gli sport invernali insegnano molto più di quanto si possa pensare: insegnano la pazienza, perché i risultati arrivano dopo anni. Insegnano la resilienza, perché spesso si cade (tanto nello sport quanto nella vita) e bisogna avere la forza di rialzarsi.

Insegnano anche il valore del silenzio e della solitudine, perché molti allenamenti si svolgono lontano dal pubblico e dall’attenzione dei media. Soprattutto insegnano che il successo non è solo vincere una medaglia ma a volte è semplicemente arrivare lì dopo una vita di sacrifici.

Ed è forse è proprio questo che rende le Olimpiadi così speciali: per qualche giorno, il mondo intero guarda discipline che normalmente vivono nell’ombra e scopre che dietro ogni atleta c’è una storia, un sogno e una forza che va ben oltre il risultato.

Ci emozioniamo a guardare chi crede nei propri sogni e li persegue, crediamo e tifiamo per sconosciuti quando spesso ci dimentichiamo di fare il tifo per noi e i nostri sogni.



