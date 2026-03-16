Minacce a Lotito, il Governo fa scudo: “Inaccettabile deriva d’odio”. Caccia ai vandali

Continua a far discutere la scritta comparsa sul muro della chiesa di San Frumenzio ai Prati Fiscali, nel quartiere Montesacro.

La frase, indirizzata al presidente della S.S. Lazio e senatore Claudio Lotito, ha suscitato reazioni nel mondo politico dopo che la notizia è stata diffusa dai media locali.

La scritta, tracciata con vernice spray, recita: «Claudio Lotito solo qui sei il benvenuto, coi piedi davanti». Un messaggio dal significato inequivocabile, con un chiaro riferimento alle esequie religiose, quando il feretro viene portato fuori dalla chiesa con i piedi rivolti verso l’uscita.

Le reazioni della politica

Tra i primi a intervenire è stato il segretario nazionale di Forza Italia e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, che ha espresso solidarietà al senatore.

«Esprimo solidarietà, anche a nome di tutta Forza Italia, al senatore Claudio Lotito per le gravi e minacciose scritte comparse sul muro di una chiesa a Montesacro», ha dichiarato Tajani. «Il dissenso non deve mai trasformarsi in odio e violenza, neppure verbale».

Alla condanna si è unito anche il vicesegretario della Lega Claudio Durigon. «Solidarietà a Claudio Lotito per le scritte ingiuriose apparse sul muro di una chiesa nel quartiere Montesacro», ha affermato. «Sono toni inaccettabili che non possono trovare alcuna giustificazione. Sono certo che questi attacchi non influiranno sul suo lavoro quotidiano».

Indagini in corso

Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte della polizia, dopo l’intervento degli agenti del Commissariato Vescovio.

Gli investigatori stanno cercando di individuare i responsabili del gesto e verificare eventuali immagini delle telecamere presenti nella zona.

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